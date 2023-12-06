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自由開講》健康碼重新上線：中國疫情再爆發？

2023/12/06 10:18

◎Arthur Louis

北京市疾控中心近日低調承認，新冠病毒在北京市的傳染病中排名第二。根據11月30日的疫情週報，北京的傳染病病例激增至7.2萬例，較前一週激增一倍。然而，這一數字被指稱是嚴重瞞報。值得關注的是，新冠病毒在北京市的排名已升至第二位，僅次於流感。

北京市疾控中心近日低調承認，新冠病毒在北京市的傳染病中排名第二。（歐新社）

中共的信息封鎖

儘管疫情激增，中共官媒卻鮮少提及新冠病毒。消息顯示，中共黨魁下令掩蓋疫情，甚至禁止提及新冠病毒。這種言之隱忍的手法引發了社會的不安。11月26日，一位北京消息人士透露，中共高層下令禁止渲染中國疫情，更要以普通流感等掩飾，以防外國人因此不來中國。此舉不僅對國內造成恐慌，也影響了對中國的國際觀感。

市級醫療體系再次崩潰

疫情升溫導致各地醫院再度人滿為患，包括北京、天津、上海、杭州等城市的醫療系統難以負擔。中共國家衛健委新聞發言人米鋒在12月2日的新聞發布會上表示，為應對疫情，各類醫療機構兒科門診要「應開盡開」，增開門診時間並擴充床位等。然而，許多醫護人員批評當局只是「說空話、不做實事」，在人手不足、設施不足的情況下難以緩解醫院和患者的壓力。實質的措施應該包括增加醫療供應和招募更多人手。

防疫措施再度實施：反映疫情嚴峻

隨著疫情急速升溫，各地重新實施防疫措施。上海機場開始對旅客進行核酸檢測，多地健康碼重新上線。這一系列措施中，「大白」和「方艙」再度現身，凸顯中國疫情的嚴峻程度遠超官方通報。許多中國民眾感到恐慌，擔憂當局可能再度實施封城，因此，對當前情勢的正視與實質的改善措施勢在必行。

多地健康碼重新上線：社會不安的原因

而近期，廣東、福建、四川、湖北等省份的健康碼再次上線，並有入境者透露被要求做核酸檢測。這些舉措引起了社會的不安。官方未宣布上線健康碼，卻要求民眾囤積糧食，這使得人們擔心是否將再次實施「封城」。

疫情嚴峻：疫苗緊急使用名單出臺

值得注意的是，中共當局批准多款新冠疫苗納入“緊急使用”名單，包括新諾威、巨石生物、神州細胞、沃森生物等公司的疫苗。這或許是掌握疫情的一線希望，但同時也需要確保疫苗的安全性和有效性。中國應該積極與國際社會合作，共同應對這場全球性挑戰。

綜上所述，中共當前應正視疫情現實，改善醫療體系，透明公開信息，是穩控疫情的重要一環。中共需要積極採取實質措施，以應對疫情，同時全球各國更應合作，共同應對這場由中國再次造成的全球安全與健康威脅。

（中共研究人員）

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