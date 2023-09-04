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自由開講》從世衛補頒給高端疫苗「遲來的獎狀」 談三個疑惑！

2023/09/04 10:12

◎王英明

隨著疫情遠去，上週COVID-19 疫苗注射，全台只有7,957人次。國產高端疫苗，緊急授證（EUA）效期已過，並早已停產，也沒有發展次世代疫苗，很多民眾聽到高端兩個字，就下意識地認為：「喔，就是那個不合格的疫苗」。

據《經濟學人》資料，2020～21國際超額死亡（即疫情期間總死亡數減去非疫情期間推估總死亡數）比較，台灣是全球第九低。甚至去年11月13日地方選舉前，台灣與OECD的卅八個國家比較，每百萬人死亡數和致死率都可排在最低的前三名。這都是令人羨慕的事實，但在媒體政客抹黑曲解下，真相也成了謊言，以致「政府殺人」之言，至今民眾仍朗朗上口。

這場惡夢剛算吿一端落，世衛組織WHO/C-TAP 與藥品專利聯盟MPP，在今年8月29日卻悄悄核准了台灣高端公司的技術授權，並推薦技轉給有需要的中低收入國家。同樣受到肯定的，還有來自會員國西班牙及智利的團隊。

其意義可能是，高端的疫苗製作良好，有蛋白質合成與佐劑使用的特殊性，雖目前已成過去式，對以後不可知的未來病毒威脅，到時其技術就可以發揮極大的力量。這也是當初我國發展疫苗科技的主要目標。WHO的此一宣佈，很多國家注意到台灣在晶片外，公共衛生控制疫情的水準、生物科技，也是成就非凡，更多人知道了台灣的存在與重要性。這是兩三年來衛福部與高端所做的貢獻。

這項核准，可算是世衛組織頒給高端公司「遲來的獎狀」。不過在此不是要討論C-TAP的內容（網路上很容易就可以查到），而是要提出一些我所觀察到的疑惑。

WHO計畫單位C-TAP、及聯合國公衛組織單位MPP昨共同宣佈，將與高端公司合作取得高端新冠疫苗技術授權。圖為高端疫苗這次合作案的專案負責人為Paul Torkehagen。（資料照）

為何這消息在台灣的報導，是如此雲淡風清？而且飽受奚落？

在台灣，也許因為疫情已經過去了，多數人認為這沒有什麼新聞性。但大家絲毫沒有為自己國家團隊得到國際組織的肯定、而感到光榮，這很奇怪。甚至還有民眾在媒體回應中，質疑高端是花了多少錢去向聯合國買到這項核准。如WHO可以收買的話，我們早就進入聯合國了。真是好笑。

很多人兩年前把世衛組織捧得像是世界唯一偉大的權威機構，強調沒有其「認證」，就沒有國際肯定，就不是好疫苗。現在同一個機構，認證了高端的技術的優良，評論者又似乎認為「世衛只是普通的機構」，高端有這成就，有什麼大不了，又不能賺錢，甚至有人說只是核准這個技術，不是認證高端疫苗。

這不是很奇怪嗎？認為某建築公司的建築技術品質很好，卻說他蓋的房子不好？

又打個比方，世衛頒發獎狀給台灣的疫苗公司、而台灣並非會員國。這就好像某學校頒發獎狀給三個學生，但其中一個是在街頭流浪、不具學籍。明理的人會認為，沒有學籍的學生，懂得力爭上游，最後終於得獎，真是值得鼓勵。但嗤之以鼻說這不值一提，又揶揄獎狀沒有經濟效益，賣不到錢。

這些家人是怎麼了？跟自家這個沒學籍的孩子有仇？

高端沒有三期報告、所以是不合格疫苗？

大多數不懂什麼叫做「三期」的人，兩年多以來就一直跟著媒體痛罵：高端沒有三期。還有候選人說高端是密醫。但稍為探討文獻，就知道藥理藥品認證原則，並沒有規定必須三期才算完整；當情況危急，有救命的必要，隨時可以終止三期研究進入實用階段。我曾經幾次為文討論此事，但是民眾並不買單。

2020/21年尾年頭，台灣在抵擋病毒將近一年，終於進入危急時刻的前後，兩黨立委共同催促、尤其蔣姓立委更主張「降低原訂標準，縮短時間、趕緊加工製造疫苗」，高端疫苗因此「奉旨」力拼，並以疫苗效益橋接方式，趕出產品，執政黨更全力配合。但從此風雲變色。

某疾管前高官最近還在繼續指責，「高端技術雖受WHO肯定，但沒能在台灣做完整三期試驗，就貿然得到政府EUA，而沒有保護效益數字，這是一項錯誤」。在不同狀況之下，這話雖然不錯，但高端發展起步太慢，世界疫情混沌不明，台灣當時是在政府嚴控下，根本沒有足夠的確診病例可以拿來做三期試驗。真正做完，已經是一年以後的事情。更何況著名三大疫苗，也都是還沒有三期就上市，「一面作戰、一面練兵」。

當很多人注射AZ或BNT、莫德納時，嘴巴喃喃唸：沒有三期是不可以的。卻不知道他打的那些疫苗，就是還沒有三期。當時資料逐漸證明，已發展成功的疫苗有效以後，慢慢就沒有國家能做大規模的真正三期實驗了，因為不但人數不夠，在人性上是非常殘忍的（明明知道疫苗可保護實驗者，卻為了成就對照組而注射了食鹽水）。所以後期紛紛採用「疫苗效益橋接」方式（如高端、現階段兒童新冠疫苗、次世代疫苗皆如此），以取代三期。

其實這就是臨時授證（EUA）的意義。其效期是暫時性，是合乎學理，也是權宜之計，且發現有問題隨時可收回。但很多人包括一些蛋頭學者，就是以最高的傳統標準要求高端一定要怎麼樣、才算合格。難道這些人是不希望看到有國產的疫苗出現嗎？

沒有國際認証，一切免談？

已經兩年多了，很多人還是搞不懂什麼叫做認證。全世界的各種疫苗、藥品，其實完全沒有所謂「國際認證」這件事情。所有藥品或疫苗，本來就會有依照一定的標準規格來製作，至於是不是要「認證」它，要看該國有沒有要使用這疫苗（或藥品）。如果沒有要進口這個疫苗、也不使用這個疫苗，這個國家就沒有必要去認證它。例如英國的AZ，在美國沒有得到認證，因為美國根本不使用此疫苗。你能夠說因為美國沒有認證，所以AZ不是好疫苗？

至於WHO的認證，根本不叫做國際認證。WHO是一個非營利組織，它選擇能夠大量提供疫苗並可免費給第三世界國家者，給予認證，只是表示「我將要使用你的疫苗，所以認可你，不這樣做，我就不能使用」，但並不表示建議全世界的人都要跟著用這幾種疫苗。連保護效力只有50%的某中國製疫苗，都會列入WHO的認證，是不是真的WHO認證、就水準最高？可想而知。這些問題我也寫過很多次，但民眾也是不買單。

世界上有很多國家，在海關入境核定，只是非常偷懶的跟著聯合國走。因為要認證一個疫苗，除了要使用它以外，認證的過程非常的耗費人力、財力。美國、日本根本不可能購買高端疫苗（高端也做不出這麼多疫苗），所以他們也不需要去認證高端。高端得不到這兩個國家的認證，理所當然。

最後我的結論是，建議下次不管是哪一黨執政，只要牽涉到疫苗，絕對不要去「全力支持」。國家可以補助，只要有立法院背書就可以。美國政府投資鼓勵給各疫苗公司去研發，最後沒有做出疫苗的比比皆是。但美國沒有在野黨會去批評這種事情。而台灣一定會有，主要就是「下架執政黨」。試想，如果當時執政黨不要全力支持、連總統也出來表演施打高端，今天的高端只是一個普通的民間公司，盈虧自負，絕對不會被罵到這麼慘。

（作者：台北市民）

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