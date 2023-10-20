自由開講》譁眾取寵的柯文哲 提「內閣制」只是政治手段？

柯文哲所提出的「內閣制」只是想譁眾取寵，並藉由「民選皇帝」謾罵由多數民意選出的蔡英文總統，如此話術只顯示柯文哲內心對台灣民主政治的污衊和對選民的不尊重，對台灣民主的長遠發展來說，毫無任何幫助。（資料照）

◎李竹

日前，民眾黨總統候選人柯文哲，率先拋出憲政體制的議題，並明確指出要以「內閣制」入憲爲目標，其目的就是避免贏者全拿的「民選皇帝制」。但內閣制真的是一個萬無一失的制度嗎？柯文哲會提出內閣制，是因為台灣的憲政體制出了問題嗎？還是在這個「民選皇帝」的論述上，柯文哲的議程設定錯誤？

柯文哲真的懂內閣制嗎？

內閣制的精髓在於，「人民只選立法委員，而行政院長由立法院的多數黨主席出任，且行政院的各部會首長員由立法委員擔任，所以行政院和立法院不僅有融合的特質，更有監督的機制。」這樣的制度似乎安全，其不僅行政權和立法權的意志可以貫徹一致，且雙方還可以利用倒閣權以及解散國會權來互相制衡。

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但若我們從英國的現況，就可以看出這個制度有其弊端。在2019年英國脫歐過後，英國的經濟就如斷層式的衰退，甚至在2022年被英國的前殖民地——印度超越。在這期間，英國也陸續透過更換黨魁來解決這個問題，但始終無法解決當前的經濟困境，而保守黨始終佔據國會最大黨，所以其最重要的「制衡」機制，也無法順利地展現出來。

若就柯文哲的看法而言，內閣制應能解決「一黨獨大」的問題，但我們能明顯看出，採行內閣制的英國，卻始終無法將施政不力的保守黨換下台，而保守黨也只能透過不斷的換黨魁來「嘗試」解決這個問題。

筆者認為柯文哲根本一點都不理解內閣制，其僅是為了新聞聲量而拋出憲改議題。而且將其連結到「民選皇帝制」的論述上，其目的是為了讓大眾認為蔡英文總統就是皇帝。在過去「皇帝」經由世襲獲得皇位，既壟斷權力亦不懂傾聽人民的心聲，只顧自己家族的皇權興盛。

柯文哲如此類比，根本是「竹篙湊菜刀」。我們都很清楚蔡英文總統不僅是由多數人民投票選出，上任後亦與行政院共同努力推動許多政策，例如：疫情時期失業補助或是疫後強化經濟復甦。故筆者認為，柯文哲所提出的「內閣制」只是想譁眾取寵，並藉由「民選皇帝」謾罵由多數民意選出的蔡英文總統，如此話術只顯示柯文哲內心對台灣民主政治的污衊和對選民的不尊重，對台灣民主的長遠發展來說，毫無任何幫助。

（研究生）

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