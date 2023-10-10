自由開講》內閣制？先降修憲門檻！

◎顧邦猷

欣聞有意參選中華民國總統的柯文哲先生推動內閣制，暢言要終結有權無責獨裁總統制，重修十八歲公民權，並啟動修憲工程。然而憲改並非一蹴可幾，餅可以畫得很大，可行性還是要落實來談，否則無法擺脫騙票的嫌疑。

民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照）

應該是眾所周知，但可能民眾黨的支持者不知：目前的修憲門檻是雙四分之三制，立法院通過後還要經過應選舉人數過半贊成，才能達成。內閣制及立委選制在修憲完成前，都只能算是紙上談兵，理想很美好，選民很好哄。2022年的憲法修正案經立法院通過，通過門檻是9619696票，有效贊成票是5647102票。十八歲公民權是最沒有爭議的修憲案，仍然無法成案，其他任何相關憲法的改革，目前看來都只是空中樓閣，說起來很好聽，卻永遠是規劃中。

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柯先生如果真的想要憲政改革，最最基礎的，是先尋求各黨共識，降低修憲門檻，並經公民複決通過，讓修憲變得可能。台灣苦於這門檻久矣！有益於藍方的綠方不願，有益於綠方的藍方拒絕，連十八歲公民權都已經是各黨都認可，卻折戟於公民複決。柯先生自詡民眾黨的包袱最少，比其他兩黨更有決心推動改革，那就先從最基礎的來做，在下一屆的立法院主動推案，促成跨黨派共識，先把門檻降低了，未來怎麼修憲，就看各黨本事。

（退休教師）

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