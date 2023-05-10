健康醫療網》臺灣堪稱「骨折王國」！長者跌倒死亡率高 「新復健策略」降風險

髖部骨折對老年人來說是相當嚴重的危害，骨折後除引發急性疼痛症狀外，也可能導致長期臥床、住院等活動受限及生活功能喪失等情況，不但影響病人的生活品質，甚至增加死亡率。

老年人骨質疏鬆髖部骨折的人數因人口老化而逐年上升，世界衛生組織統計，亞洲骨折率為全球第一，而臺灣髖部骨折的發生率為0.45%，亞太國家排名第一，堪稱為「骨折王國」。

老年人骨質疏鬆髖部骨折的人數因人口老化而逐年上升，世界衛生組織統計，亞洲骨折率為全球第一」。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

「老人殺手」髖部骨折 一年內死亡率高達36%

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髖部骨折對老年人來說是相當嚴重的危害，骨折後除引發急性疼痛症狀外，也可能導致長期臥床、住院等活動受限及生活功能喪失等情況，不但影響病人的生活品質，甚至增加死亡率。據統計，65歲以上老年人髖部骨折後一年內死亡率高達14%-36%，甚至比罹癌死亡率還高，被稱為「老人殺手」的髖部骨折嚴重程度絕對不容小覷。

手術加復健時間冗長 經濟壓力與併發症風險高

過去髖部骨折術後短期內無法獨立生活，搭配後續的復健治療，整體療程約需耗時3個月以上，不但造成病人與家屬時間上負擔，更有經濟上的壓力，且多數患者預後也難以恢復到原本的狀態。術後儘早負重與活動目前已被證實能減少肺炎、深部靜脈血栓、意識混亂、肌肉萎縮等併發症、降低死亡率，並減少日後失能風險，過去傳統術後限制負重則會影響功能恢復。

老年人常見跌倒導致髖部骨折。（資料照）

精準骨折復位 術後立即負重降低併發症

亞東醫院一般骨科陳江山主任分享，有位左近端股骨轉子間骨折的76歲長者，在精準骨折復位後，隔天持助行器下床，術後第二週即可自行步行返診拆線。

陳江山主任表示，老年髖部骨折術後立即負重為符合ERAS（Enhanced Recovery After Surgery，術後加速康復療程）的新復健策略，藉由評估患者術前功能狀態、骨折型態，結合微創骨折手術之精準骨折復位，透過跌倒風險評估篩檢出適合立即負重的病患，可以讓髖部骨折患者術後48小時內負重行走，不但大幅縮短患者臥床時間、減少因限制負重及不活動造成的併發症，也能儘早讓病患恢復肢體功能與自主生活能力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩 臺灣堪稱「骨折王國」！長者跌倒死亡率高 「新復健策略」降風險

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