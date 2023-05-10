晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

健康醫療網》臺灣堪稱「骨折王國」！長者跌倒死亡率高 「新復健策略」降風險

髖部骨折對老年人來說是相當嚴重的危害，骨折後除引發急性疼痛症狀外，也可能導致長期臥床、住院等活動受限及生活功能喪失等情況，不但影響病人的生活品質，甚至增加死亡率。
健康醫療網

健康醫療網

2023/05/10 15:31

老年人骨質疏鬆髖部骨折的人數因人口老化而逐年上升，世界衛生組織統計，亞洲骨折率為全球第一，而臺灣髖部骨折的發生率為0.45%，亞太國家排名第一，堪稱為「骨折王國」。

老年人骨質疏鬆髖部骨折的人數因人口老化而逐年上升，世界衛生組織統計，亞洲骨折率為全球第一」。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

「老人殺手」髖部骨折　一年內死亡率高達36%

髖部骨折對老年人來說是相當嚴重的危害，骨折後除引發急性疼痛症狀外，也可能導致長期臥床、住院等活動受限及生活功能喪失等情況，不但影響病人的生活品質，甚至增加死亡率。據統計，65歲以上老年人髖部骨折後一年內死亡率高達14%-36%，甚至比罹癌死亡率還高，被稱為「老人殺手」的髖部骨折嚴重程度絕對不容小覷。

手術加復健時間冗長　經濟壓力與併發症風險高

過去髖部骨折術後短期內無法獨立生活，搭配後續的復健治療，整體療程約需耗時3個月以上，不但造成病人與家屬時間上負擔，更有經濟上的壓力，且多數患者預後也難以恢復到原本的狀態。術後儘早負重與活動目前已被證實能減少肺炎、深部靜脈血栓、意識混亂、肌肉萎縮等併發症、降低死亡率，並減少日後失能風險，過去傳統術後限制負重則會影響功能恢復。

老年人常見跌倒導致髖部骨折。（資料照）

精準骨折復位　術後立即負重降低併發症　

亞東醫院一般骨科陳江山主任分享，有位左近端股骨轉子間骨折的76歲長者，在精準骨折復位後，隔天持助行器下床，術後第二週即可自行步行返診拆線。

陳江山主任表示，老年髖部骨折術後立即負重為符合ERAS（Enhanced Recovery After Surgery，術後加速康復療程）的新復健策略，藉由評估患者術前功能狀態、骨折型態，結合微創骨折手術之精準骨折復位，透過跌倒風險評估篩檢出適合立即負重的病患，可以讓髖部骨折患者術後48小時內負重行走，不但大幅縮短患者臥床時間、減少因限制負重及不活動造成的併發症，也能儘早讓病患恢復肢體功能與自主生活能力。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩 臺灣堪稱「骨折王國」！長者跌倒死亡率高 「新復健策略」降風險

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書