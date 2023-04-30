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健康醫療網》男星動刀12次整成BTS智旻喪命！當心8項高風險醫美手術

根據衛生福利部規定，我國有8類風險性高之美容醫學手術，包括削骨、拉皮、鼻整形等，呼籲民眾接受美容醫學手術前，應多方收集資料審慎思考。
健康醫療網

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2023/04/30 16:08

一名加拿大男星為了長得像韓國男團防彈少年團（BTS）的成員智旻（Jimin），斥資22萬美元（約新台幣670萬元），動了12次整形手術，沒想到施作下巴填充手術引發感染，23日因手術併發症去世，得年僅22歲！根據衛生福利部規定，我國有8類風險性高之美容醫學手術，包括削骨、拉皮、鼻整形等，呼籲民眾接受美容醫學手術前，應多方收集資料審慎思考。

圖為韓國男團防彈少年團（BTS）的成員智旻（Jimin）。（路透社）

加拿大男星得年僅22歲

綜合外媒報導，科魯奇（Saint Von Colucci）出生於加拿大魁北克省，2015年就以演員和商業模特兒的身分，首次進軍加拿大娛樂圈。2019年他移居韓國星途，隨後成為練習生，除了拍戲也嘗試音樂創作。

不過，科魯奇在韓國星途不順，難以通過選角，他相當沒自信，歸咎於自己的「西方面孔」。去年科魯奇為了演出8集短篇韓劇《美麗的謊言》（Pretty Lies）國際學生Jimin一角，決定要以BTS成員智旻為範本大整形。（點此看照片）

科魯奇的媒體公關布萊克（Eric Blake）24日向媒體透露，科魯奇過去1年內動了臉部拉提、隆鼻、眼部和眉毛拉提、嘴唇縮小術與墊下巴等12項手術，花費高達22萬美元。去年11月，科魯奇為了擁有「V字下巴」，決定在下顎部位植入填充物，不料引發感染，他決定於本月22日前往醫院移除填充物，但手術失敗被迫插管治療，隔日凌晨便因手術病發症逝世，得年22歲。

8類醫美手術登記列管

跟據衛生福利部規定，我國有8類風險性高之美容醫學手術，包括削骨、中臉部與臉頸部拉皮、鼻整形、義乳植入之乳房整形、脂肪抽取量達1500毫升或總抽出量達5000毫升之抽脂、腹部整形、全身拉皮手術。明定自2019年起，施術醫師資格，並規範醫療機構施行前揭手術時，若為全身麻醉或重度鎮靜之靜脈注射麻醉，應由麻醉專科醫師執行，若為中度或輕度鎮靜麻醉，則須有受麻醉鎮靜訓練之另一名醫師在場，以確保病人安全。

臉部削骨整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科。

臉部以外其他部位削骨整形外科、骨科。

中臉部與臉頸部拉皮整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚科。

鼻整形耳鼻喉科、整形外科。

義乳植入之乳房整形整形外科、外科。

脂肪抽取量達1500毫升或總抽出量達5000毫升之抽脂整形外科、皮膚科、外科、婦產科。

腹部整形整形外科、婦產科、外科、皮膚科。

全身拉皮手術整形外科。

衛福部強調，基於國人對於美容醫學手術之需求，並營造良好之醫療環境，強化美容醫學手術之管理措施，為兼顧實務運作與病人安全之保障，診所亦可與周邊醫院合作，建立麻醉科專科醫師人力與緊急後送轉診之相互支援機制。呼籲民眾於接受美容醫學手術前，應多方收集資料審慎思考，並詳閱手術同意書與麻醉同意書之相關內容與執行醫師資歷，並與醫師充分溝通，保障自身安全及權益。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 男星動刀12次整成BTS智旻喪命！當心8項高風險醫美手術

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