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健康醫療網》知名健身蛋白粉含禁用防腐劑 吃下苯甲酸是否會致癌？

一款健身網紅愛用的乳清蛋白、英國進口的「MYPROTEIN乳清蛋白（巧克力）」，被檢出含有不符合規定的防腐劑苯甲酸！1380公斤的產品，得依規定全數退運或銷毀。
健康醫療網

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2023/04/26 09:52

衛生福利部食品藥物管理署25日公佈，一款健身網紅愛用的乳清蛋白、英國進口的「MYPROTEIN乳清蛋白（巧克力）」，被檢出含有不符合規定的防腐劑苯甲酸！許多民眾擔心吃下苯甲酸是否會傷身或致癌？根據衛福部訂定，苯甲酸可添加於不同的食物，有不同的分量限制；行政院環境保護署資料顯示，人體攝取苯甲酸後，經肝臟轉化後隨著尿液排出，只要看清楚食品添加物標示、慎選安心來源的食品，不用太過恐慌。

行政院環境保護署資料顯示，人體攝取苯甲酸後，經肝臟轉化後隨著尿液排出，只要看清楚食品添加物標示、慎選安心來源的食品，不用太過恐慌。（https://www.freepik.com/）

1380公斤蛋白粉得全數退運或銷毀

「英國進口的MYPROTEIN乳清蛋白（巧克力）」是由雙生兄弟有限公司所進口，製造商為「THE HUT GROUP」，遭食藥署以「食品中防腐劑之檢驗方法」檢出防腐劑苯甲酸0.1 g/kg。總共444袋、1380公斤的產品，得依規定全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，苯甲酸依國內規定不得使用於乳清蛋白， MYPROTEIN乳清蛋白（巧克力）是2年來首度違規，食藥署將按規定提高抽驗比率，從原本的2%-10%提高到20%-50%。

WHO建議苯甲酸每日耐受量為5mg/kg

行政院環境保護署毒物及化學物質局資料顯示，逢年過節就會有乾貨、梅乾菜等檢驗不合格的新聞。到底「苯甲酸」是什麼？它真的很傷身嗎？已經很「乾」的乾貨為什麼需要添加防腐劑？

食材製作成乾貨能抑制微生物生長，但台灣氣候潮濕，仍需要防腐劑。根據衛生福利部訂定，苯甲酸能添加在一些海鮮及肉類醃製及煉製品、調味料、果醬、飲料、豆皮豆乾及醃製蔬菜等，不同類別食品能添加的量不盡相同。

世界衛生組織（WHO）建議苯甲酸的每日耐受量為5mg/kg，也就是一位體重60公斤的成人每天吃0.3 g為上限，例如乾貨每天吃半公斤、果醬超過300g或是飲料喝600ml就有可能超過建議標準，需要注意。但只要看清楚食品添加物標示、慎選安心來源的食品，不用太過恐慌。

苯甲酸中有個「惡名昭彰」、有致癌性的「苯」，吃下肚會不會有危險？根據研究顯示，人體攝取苯甲酸後，會經肝臟轉化，隨著尿液排出體外，9-15小時內就會代謝完畢。只要在合法、合理的劑量範圍內使用，目前的動物實驗都顯示苯甲酸沒有慢性毒性的疑慮。而成人急性中毒的劑量高達1-1.5 g/kg/day，也就是每天吞下60-90g的量，才會產生胃痛、噁心和嘔吐的現象。

原文出處：苯甲酸：乾貨們擺脫不了的防腐劑？

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 知名健身蛋白粉含禁用防腐劑 吃下苯甲酸是否會致癌？

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