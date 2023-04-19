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健康醫療網》為愛體外射精 她意外懷孕還染性病

台灣婦產科醫學會黃建霈秘書長表示，透過女生服用常規避孕藥，男生正確使用保險套的「雙重防護」避孕，不僅避孕效果可達99%且能防止性病，避免意外懷孕發生。
健康醫療網

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2023/04/19 10:33

18歲的小萱（化名）剛升上大學就與同校學長墜入愛河，暑假某日，學長邀小萱至家中看電影，不料，兩人在濃情蜜意的氣氛下便發生了關係，且未採取正確避孕措施；一個月後小萱發現陰道時常出現黃綠色分泌物，且奇癢無比，並有異味產生，但生理期遲遲未來，最後在媽媽的陪同之下就診婦產科，確定懷孕且同時感染了陰道滴蟲；小萱的母親聽聞十分震驚，小萱則坦白自己和學長一個月前發生性行為，以為體外射精就能避免懷孕，沒想到這樣的錯誤觀念導致遺憾產生。

觀念錯誤或心存僥倖　意外懷孕後果多半慘

台灣婦產科醫學會黃建霈秘書長表示，臨床上因意外懷孕就診的案例不計其數，患者多表示不想再生育或和另一半沒有未來打算，但因避孕方式錯誤、沒有避孕甚至認為自己沒那麼「幸運」，導致意外懷孕更要求將小孩拿掉。對此，秘書長說，台灣雖然有條件的合法墮胎，但如何避免意外懷孕，是社會需要重視的問題，更強調，年輕人身體健康、體力旺盛，懷孕機率相對更高，感染性病的風險也高；在沒有準備的情況下，意外懷孕可能會造成青少女（年）同儕壓力、課業中斷、未來感情受影響等，更令人惋惜的是，曾有未成年因意外懷孕產生負面行為，甚至衍伸社會問題。

台灣婦產科醫學會黃建霈秘書長表示，臨床上因意外懷孕就診的案例不計其數，患者多表示不想再生育或和另一半沒有未來打算，但因避孕方式錯誤、沒有避孕甚至認為自己沒那麼「幸運」，導致意外懷孕更要求將小孩拿掉。（https://www.freepik.com/）

觀念正確還需執行徹底　學會推「雙重防護」避孕觀念

黃建霈秘書長表示，避孕的兩大重點在於觀念正確和執行徹底，並特別指出，男性在性行為過程中，即便尚未射精，尿道的分泌物就有部分精蟲，因此透過體外射精來避孕的失敗率極高；此外算安全期也是相當不可靠的行為，因女性的生理週期容易受壓力、作息及身體狀況等影響，一但經期不規律，就難以判斷安全期。

黃建霈秘書長強調，目前學會推廣的避孕方式為「雙重防護」，透過女生服用常規避孕藥、男生正確使用保險套，可達到99%的避孕效果，且能防止性病感染。秘書長說明，目前常規避孕藥已經發展到第四代，劑量更低故副作用也更低，透過每天固定時間服用，能確實達到避孕效果；而另一種常聽聞的緊急避孕藥（事後避孕藥），則多使用在避孕失敗或非預期性行為，因緊急避孕藥的劑量比常規避孕藥高出許多，容易產生噁心、嘔吐甚至亂經，失敗率也較高，因此不適合作為常規避孕的方式。秘書長補充，目前避孕也已走向個人化避孕方式，女性應先和婦產科醫師充分溝通，依個人情況選擇最適合自己的避孕方式。

成立避孕諮詢地圖　民眾安心諮詢好放心

相較於西方社會，台灣較不善於公開談論避孕，多數人是靠著網路或與同儕取得避孕資訊，秘書長提醒，這些資訊有可能是錯誤觀念，因此台灣婦產科醫學會在今年9月建立了「避孕諮詢室」網站（https://www.beok.org.tw/），正好響應每年9/26世界避孕日；網站內不僅提供了正確避孕方式、避孕藥使用說明及常見避孕問題等，並特別規劃出避孕諮詢地圖，民眾可透過地圖得知附近的「3分鐘衛教認證藥局」或「避孕諮詢診所」，藉由正當管道安心取得避孕資訊，鼓勵民眾多加利用。黃建霈秘書長呼籲，無論男女，避孕是人人都需要知道的觀念，不僅保護自己也保護另一半，並期盼透過學會及各界的宣導，避免意外懷孕甚至相關遺憾的發生。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 為愛體外射精 她意外懷孕還染性病

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