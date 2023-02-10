健康醫療網》產婦接種HPV疫苗顧健康 醫籲新手爸一起施打防多癌一病

目前坊間許多婦產科診所幫產婦衛教HPV防治時，通常會建議產婦與爸爸一起接種HPV疫苗！

女性懷孕生產風險多，HPV也是其一，容易因妊娠期間子宮頸口外翻，以及產後抵抗力變弱，造成感染HPV的風險增加。知名婦產科醫院院長郭秋虎醫師表示，子宮頸癌從十年前十大癌症前段班，到現在掉到十名之外，疫苗是有效的預防方式之一，而男性也可能感染HPV，因此呼籲產婦與新手爸爸共同接種HPV疫苗，保護自己與配偶，遠離HPV相關癌病的威脅。

HPV家族型別逾兩百 持續感染易導致多癌一病

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HPV（Human Papillomavirus）容易附著在會陰與口腔，原則上，人體會有自我清除的能力，但如果長期且持續感染，人體自我清除效率趕不及累積速度，可能引發多癌一病。

HPV依病毒型別大約有兩百多種型，其中有些屬於高致癌型別，有些為低致癌型別。如果持續感染高致癌型，容易導致子宮頸癌、頭頸癌（口咽癌）、肛門癌、陰道癌、外陰癌等；低致癌型則可能造成生殖器疣（菜花）。

高齡、自然產易感染HPV 產後接種疫苗好時機

懷孕婦女，尤其是高齡產婦更要注意！郭秋虎醫師說明，台灣婦女生育年齡延後，不少女性三、四十歲才生產，此年齡段荷爾蒙變化容易引起子宮頸糜爛，加上自然產時子宮頸裂傷，都容易增加感染的風險，HPV也不例外，因此婦女產後是施打HPV疫苗的黃金時機。

值得注意的是，以往大眾認為HPV只與女性子宮頸癌有關，但研究顯示，女性感染HPV的風險約84.6%，男性感染機率更高達91.3%，因此男女生都應該一起防範HPV。

HPV也威脅男性！相關口腔癌發生率超過子宮頸癌

郭秋虎醫師解說，男性也會經由性行為等途徑感染HPV，可能造成口腔癌、頭頸癌、肛門癌與菜花等HPV相關癌病。如美國影星麥克道格拉斯（Michael Douglass）就因性行為導致口腔黏膜長期感染HPV，被診斷出頭頸癌。

國內調查也顯示，HPV引發的相關口咽癌發生率，近年已超過女性子宮頸癌發生率，但是男性預防HPV出現「容易感染、缺乏篩檢工具」兩大困境，因此更凸顯出接種HPV疫苗預防的重要性。

國內調查也顯示，HPV引發的相關口咽癌發生率，近年已超過女性子宮頸癌發生率，但是男性預防HPV出現「容易感染、缺乏篩檢工具」兩大困境，因此更凸顯出接種HPV疫苗預防的重要性。（https://www.freepik.com/）

三招預防HPV：疫苗接種、女性抹片檢查、安全性行為

目前坊間許多婦產科診所幫產婦衛教HPV防治時，通常會建議產婦與爸爸一起接種HPV疫苗，而HPV疫苗有二價、四價和九價之分，到底要施打哪種呢？郭秋虎醫師說明，數字越高，預防的致癌型別就越廣，二價預防16、18型；四價多了預防菜花；九價能預防的致癌型別又更多。

無論是哪一種類型的HPV疫苗，都是越早施打越好。而除了依醫囑接種HPV疫苗之外，郭秋虎醫師也呼籲民眾採取安全性生活、一夫一妻制、全程使用保險套、女性定期抹片檢查，預防HPV感染更全面。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 產婦接種HPV疫苗顧健康 醫籲新手爸一起施打防多癌一病

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