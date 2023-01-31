健康醫療網》BA.2.75取代BA.5成主流 CH.1.1崛起獲國際關注！台灣早已現蹤11例

本土BA.2.75佔比已超過50%，大於BA.5所佔比例，BA.2.75目前已成為本土主流病毒株。

根據指揮中心昨（30）日公布的境外移入及本土變異株監測結果，上週國內新增125例Omicron確定病例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，本土BA.2.75佔比已超過50%，大於BA.5所佔比例，BA.2.75目前已成為本土主流病毒株。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，本土BA.2.75佔比已超過50%，大於BA.5所佔比例，BA.2.75目前已成為本土主流病毒株。（指揮中心提供）

此外，近日又有Omicron變異株「CH.1.1」，被世界衛生組織（WHO）列入監測名單，受到全球關注。羅一鈞表示，過去本土就陸續有零星檢出，但目前在國內並沒有引起流行，不過還需持續監測觀察CH.1.1後續的威脅。

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BA.2.75佔比超過一半 取代BA.5成主流

上週國內新增125例Omicron亞型變異株確定病例，分別為40例本土個案（21例BA.2.75、14例BA.5、5例BQ.1）及85例境外移入（46例BA.5、28例BF.7、8例BA.2.75、3例BQ.1）。

目前，台灣本土仍未檢驗出國際關注的XBB.1.5，但本土變異株佔比出現了變化。羅一鈞表示，先前指揮中心曾提醒，BA.2.75有可能會超過BA.5成為主流病毒株，而在上週BA.2.75佔比來到53%，超過BA.5所佔的比例，已確定成為目前本土主流病毒株，其次是BA.5，再其次是BQ.1。

而在85例境外移入中，共檢出46例BA.5個案分別自中國（43例），日本（3例）移入；28例BF.7個案自中國移入；8例BA.2.75個案分別自日本（3例），韓國（2例），中國、泰國及澳洲（各1例）移入；3例BQ.1個案分別自日本（2例），美國（1例）移入。

台灣11例CH.1.1屬輕症 威脅性需再監測

近日，全球相當關注的CH.1.1變異株，羅一鈞提到，台灣最早在2022年11月20日就已有檢測出相關病例，目前共偵測到11例CH.1.1病例，其中4例為本土病例，7例為境外移入個案，分別來自日本（2例）、韓國（2例）、紐西蘭（1例）、新加坡（1例）、泰國（1例）。

CH.1.1變異株屬於BA.2.75的分支，澳洲病毒學家哈尼將它命名為Orthrus，俗稱為「雙頭犬」。羅一鈞指出，目前對於CH.1.1的資料相當有限，去年11-12月CH.1.1在澳洲、紐西蘭曾引起流行，從當地資料看起來住院率、重症率等並沒有明顯的增加。

而國內偵測到的CH.1.1確定病例，不論本土或境外移入個案都屬於輕症個案。羅一鈞表示，CH.1.1有免疫逃脫的情形，不過目前在國內並沒有引起流行、重症發生，僅有零星檢出，但指揮中心還是會持續監測、收集國際資料，觀察CH.1.1病毒株後續的威脅。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 BA.2.75取代BA.5成主流 CH.1.1崛起獲國際關注！台灣早已現蹤11例

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