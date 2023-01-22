健康醫療網》過年確診怎麼辦？別慌！教你使用「COVID-19春節防疫專區」

指揮中心為確保確診民眾於農曆春節期間可獲得適當醫療照護，並及時取得口服抗病毒藥物，於「衛生福利部疾病管制署全球資訊網」首頁設置「COVID-19春節防疫專區」，方便民眾查詢看診資訊。

確診示意圖，人物與本文無關。（資料照／圖由竹秀醫院提供）

今年春節共十天連假，民眾等不及出遊去玩，但COVID-19疫情還在持續中，萬一在連假期間確診，該如何查詢所在位置有哪些診所可以看診？

中央流行疫情指揮中心在疾管署官網設置「COVID-19春節防疫專區」，提供民眾查詢過年期間實體門診、視訊診療及藥物調劑服務情形。

請繼續往下閱讀...

COVID-19春節防疫專區 可查詢看診、領藥等

近日國內COVID-19確診人數下降，但疫情還在持續當中。指揮中心為確保確診民眾於農曆春節期間可獲得適當醫療照護，並及時取得口服抗病毒藥物，於「衛生福利部疾病管制署全球資訊網」首頁設置「COVID-19春節防疫專區」。

民眾若有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診等民眾，可由COVID-19春節防疫專區進入，在「健保全國特約醫療院春節期間看診資訊查詢」下方點選「衛生福利部中央健康保險署」進入「健保特約醫事機構查詢」系統。

民眾也可以經由全民健保行動快易通／健康存摺APP進入「健保特約醫事機構查詢」系統。在APP內點選下方「醫療查詢」，經由「就醫院所查詢」就可進入健保特約醫事機構查詢系統。

民眾進入查詢系統後，就可選擇所在地的縣市、鄉鎮市，並選擇想要查詢的醫療院所（包含：醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層醫療單位、特約藥局等）以及需要的醫療服務。

過年確診怎麼辦？ 如何查詢視訊看診醫療院所？

確診民眾若需視訊診療、想尋找附近有哪些診所開診，進入系統後選擇要查詢的地區，並選擇「基層醫療單位」、「視訊診療」，經由「進階查詢」中的「長假期時段」選擇欲看診的時間進行查詢，系統便會列出所有的開診診所。

不過指揮中心提醒，有需求的民眾於看診或領藥前，務必要先行致電詢問醫療院所或藥局，或至其官方網站，確認服務時段、儲放藥物等相關事宜。

另外，指揮中心也將口服抗病毒藥物合約機構於112年1月20日至1月29日農曆春節連假期間提供服務情形，放在衛生福利部疾病管制署全球資訊網＞COVID-19春節防疫專區＞COVID-19口服抗病毒藥物春節服務合約醫療機構，方便民眾上網查閱。

指揮中心指揮官王必勝表示，指揮中心成立COVID-19春節防疫專區，蒐集、統整各縣市醫療院所春節開診資料，方便民眾查詢，相關資料還在持續統計中，會再陸續更新。

而王必勝也特別呼籲，雖然各醫院急診都會安排充足人力，以因應民眾醫療需求，不過，過年期間確診民眾應盡量使用視訊診療的方式，到專區查詢所在地附近哪些診所有在做視訊看診或領藥，就近進行診療。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 過年確診怎麼辦？別慌！教你使用「COVID-19春節防疫專區」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法