健康醫療網》台商返鄉恐有小波流行 專家籲密切接觸者本週盡速打疫苗

台商返台、民眾出國旅遊恐有小波流行，台大公衛學院教授陳秀熙呼籲台商在台家人、密切接觸者把握本週黃金週盡快接種疫苗。

年節將近，受到中國嚴峻疫情影響，台商返台恐為台灣疫情添變數。台大公衛學院教授陳秀熙4日在「新冠肺炎防疫科學線上直播」直播表示，過年期間台商返台、民眾出國旅遊，屆時將有小波流行，呼籲台商在台家人、密切接觸者把握本週黃金週，盡快接種BA.5次世代疫苗，「變種病毒流行，最好出國或回台灣前都要施打疫苗！」

年節將近，受到中國嚴峻疫情影響，台商返台恐為台灣疫情添變數。（法新社）

境外解封＋變種病毒 疫情攀升

陳秀熙解析目前台灣疫情，從去年12月底感染趨勢來看，隨著境外解封加上新變種病毒增加，各年齡層感染人數皆微幅上升，尤其50歲以下的年輕族群感染率攀升較快，年長族群也需嚴防合併慢性病導致死亡率提高。同時，先前曾感染過也有可能再被感染，但台灣受到第三劑疫苗、BA.2/BA.5感染保護，估計不至於造成更大波流行。

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估3萬人次台商返鄉 衝擊不大

面對台商過年返鄉，陳秀熙說明，若以3萬人數、50%高陽性率來推估，將產生75名中症和44名重症病人，約占台灣ICU（加護病房）量能0.8%；如果是25%的低陽性率，則會產生38名中症和22名重症病人，占ICU量能0.4%。

雖然台灣醫療量能受衝擊不大，但他仍建議台商在台家人、密切接觸者，以及曾確診但超過3個月的民眾，把握過年前1到2週的「黃金週」，即1月2日到8日，施打疫苗提升保護力，「最重要的黃金週，可以施打疫苗，施打疫苗之後，如果家人、台商返台，如果萬一真的是確診，那我們施打了現在的BA.4、BA.5疫苗，至少對於中國大陸的BA.5、BF.7可能會有很好的防止作用。」

年假出國旅遊 應盡速施打疫苗

除了台商返台，民眾若想出國旅遊，陳秀熙也建議出國前1到2週施打疫苗，提前部署提升免疫保護力，預防感染COVID-19或加重為中重症。

陳秀熙表示，雖然台灣已有社區保護力，但隨著境外解封、新變種病毒增加，加上新春團聚即將到來，仍會有小波流行。想要抵禦變種病毒，堅實的自然感染社區防火牆與高覆蓋的疫苗接種率，都相當重要。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者鄭宜芬 台商返鄉恐有小波流行 專家籲密切接觸者本週盡速打疫苗



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