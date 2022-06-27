健康醫療網》6個月嬰幼兒打新冠疫苗安全嗎？各國分析一次看

綜合外電，彙整美國、英國、澳洲有關兒童疫苗之相關政策，及各國施打兒童疫苗的安全性、效益研究，供讀者參考。

不少家長們相當關注兒童疫苗，目前除了5-11歲開放施打mRNA疫苗，近期中央流行疫情指揮中心與傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）正討論開放6個月以上幼兒施打莫德納疫苗的相關期程，然而多數家長擔心，6個月以上嬰幼兒打疫苗不知將承受多大副作用或不良反應風險，且疫苗的有效性究竟為何？《健康醫療網》綜合外電，彙整美國、英國、澳洲有關兒童疫苗之相關政策，及各國施打兒童疫苗的安全性、效益研究。

不少家長們相當關注兒童疫苗，目前除了5-11歲開放施打mRNA疫苗，近期中央流行疫情指揮中心與傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）正討論開放6個月以上幼兒施打莫德納疫苗的相關期程！（資料照）

美國首開放6個月幼兒施打疫苗 英、澳則以5歲以上為主

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美國於當地時間6月21日，針對全美6個月大到5歲嬰幼兒接種新冠疫苗，成為世界上第一個為6個月大的嬰幼兒提供安全有效的COVID-19疫苗的國家；英國目前則開放5-11歲兒童施打疫苗；澳洲共開放輝瑞/BNT、Novavax、Moderna、AZ疫苗施打，其中5-15歲兒童則以輝瑞/BNT、Moderna為主。

1. 廠牌

2. 副作用

根據美國CDC資料顯示，與青少年或年輕人相比，年幼兒童在接種COVID-19疫苗後產生副作用的機會較低。大多數副作用為輕度到中度，嚴重的副作用很少見，但也可能會發生。

根據英國NHS資料顯示，5-11歲兒童打疫苗後，常見的副作用包括：注射引起的手臂酸痛、疲憊、頭痛、感覺疼痛、輕度類似流感的症狀，症狀輕微約持續1-2天。根據澳洲Australian Government Department of Health資料指出，接種新冠疫苗後，大多數副作用持續不超過數天，且會康復。接種疫苗後的常見反應包括：手臂酸痛、低燒、頭痛。

美、英、澳兒童疫苗安全性、重大不良反應

根據美國CDC調查發現COVID-19 疫苗接種後的嚴重不良反應事件很少見，而嚴重不良反應最常發生在接種疫苗後的幾天內。根據資料顯示，在2021年11月至隔年4月期間，約1810萬劑BNT疫苗接種中，其中5-11歲兒童僅20例引發心肌炎；2020年12月至隔年8月根據mRNA疫苗接種後引發心肌炎的報告中，青少年、年輕的成年男性，接種第二劑BNT疫苗後，產生心肌炎的風險反而最高，而英國NHS資料指出，COVID-19疫苗接種後，引起心臟發炎（心肌炎）的狀況「極為罕見」，大多數患者治療後皆康復。

6個月以上兒童打疫苗效益如何？臨床試驗結果一次看

兒童疫苗的效益也是家長們關注的要件之一，根據台灣大學公共衛生學院提供的資料指出，以色列自2021/12/26- 2022/1/8針對5-10歲兒童及12-15歲青少年輝瑞疫苗施打預防Omicron感染進行效益評估，結果顯示相較於未施打疫苗，5-10歲兒童施打基礎劑疫苗預防Omicron感染效益達58%。而對於12-15歲青少年，施打兩劑疫苗後相較於未施打疫苗效益達55%，然而隨疫苗保護力消退後疫苗效益僅剩17%，後續施打第三劑能有效提升預防Omicron感染效益達80%。

Moderna針對6個月到5歲兒童，日前提出第2/3期臨床試驗的結果，並於4/28提出歐盟具條件營銷售權的申請，其報告指出Moderna對1288名6-23個月及2249名2-5歲兒童預防Omicron症狀感染的效益分別達到51%及37%，在安全性評估也發現此年齡層兒童施打疫苗後的發燒比例，較6-11歲兒童低，且未有死亡、心肌炎、心包炎及兒童多系統發炎症候群的發生。

而輝瑞日前亦發布6個月到5歲以下兒童施打追加劑第2/3期臨床試驗結果，依安全性、耐受性以及免疫原性設定追加劑劑量為3-μg（成人的十分之一），初步報告顯示抗體反應佳，且安全性良好，在共1,678名5歲下幼童中截至2022/4/29僅有10位幼童發生症狀感染，預防Omicron感染效益達80.3%，達以免疫橋接方式申請EUA之標準。

參考資料：

英國NHS

美國CDC

澳洲Australian Government Department of Health

Pfizer, Press Release, 2022.05.23

Third Annual Vaccines Day, UPDATE 2022/03/24 / Moderna NEWS RELEASE 4/28 & 4/29

Ofra Amir, Preprint, 2022.

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 6個月嬰幼兒打新冠疫苗安全嗎？各國分析一次看

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