健康醫療網》善用健康存摺APP 勞工出示陽性截圖即能請假

勞動部為便利勞工請假，勞工確診後可出示「健保快易通|健康存摺APP」PCR陽性截圖，作為請假依據。

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情在國內持續升溫，國人每日染疫人數快速攀升，醫療院所積極搶救治療急、重症患者。衛生單位相關防疫作為量能有限，導致許多民眾染疫後，無法取得染疫證明，或遲遲等不到隔離通知書等，造成日常生活困擾，不知要被隔離到何時，或沒有證明可以請假。

健康存摺APP 提供4大防疫資訊

健保署建置的「健保快易通|健康存摺APP」，提供4大防疫重要健康資訊，民眾可至「健康存摺」的「COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果」，查看包含「疫苗接種紀錄、快篩檢測結果、PCR檢測結果、SARS-CoV-2 spike抗體結果」等資訊。

請繼續往下閱讀...

另為便利確診民眾，PCR陽性的民眾可即刻於APP連至疾管署「COVID-19確診個案自主回報系統」進行同住親友回報。

另外，針對「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」三類民眾，若於居家快篩陽性，與醫師視訊診療共識「陽性」者，也可於APP即時連結疾管署「COVID-19確診個案自主回報系統」，進行回報，此功能將依中央疫情指揮中心時程上線供民眾使用。

勞工確診資訊截圖 可做請假依據

勞動部為便利勞工請假，勞工確診後可出示「健保快易通|健康存摺APP」PCR陽性截圖，作為請假依據。

健保署李伯璋署長提醒，面對疫情，民眾應戴好口罩、維持良好衛生習慣、保持正向思考，並且下載健保快易通APP完成身分識別，是取得「COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果」的最佳方式。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 善用健康存摺APP 勞工出示陽性截圖即能請假

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法