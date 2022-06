健康醫療網》為什麼隔離期滿仍快篩陽？專家揭密：大多是死病毒

CT值越高表示病毒量越低,所以當病毒量低時,採用抗原快篩就會變得不準確,換句話說,當疾病初期或是疾病痊癒後,病毒量不多時,抗原快篩陽性就會有許多偽陽性的可能。

不少民眾發現自己確診已經超過7天,快篩仍然呈現陽性,民眾若是真的碰到居家快篩有這種狀況該怎麼辦?

CT值高低會影響檢測靈敏度

和信醫院病理檢驗部林弘仁醫檢師表示,要回答這樣的問題,首先需要先了解抗原快篩這個檢驗的靈敏度與專一性,雖然每家廠商生產的快篩試劑的檢驗性能(performance)不一樣,對於檢測結果會有不同的影響,但是依照Dinnes J等人發表的回顧性文獻(review article)看來,當CT值<= 25時,快篩陽有約91%~96%的靈敏度,但是當CT值>25時,靈敏度或說準確率就會下降到 30~50%。

林弘仁說明,我們都知道CT值越高表示病毒量越低,所以當病毒量低時,採用抗原快篩就會變得不準確,換句話說,當疾病初期或是疾病痊癒後,病毒量不多時,抗原快篩陽性就會有許多偽陽性的可能。

林弘仁指出,如上圖所示,藍色線表示隨感染的時間,病毒量的高低變化,一般而言,假如快篩陽於第一天感染,也就是紅框圓點F那天,那麼快篩陽性後約6-7天快篩就會面臨測不到的狀況,這也是指揮中心定下確診隔離7天+ 7天自主健康管理政策的原因。

7天後仍陽性?大多是死病毒且病毒量已不具傳染力

但若以檢驗來看,其實隔離後7天仍可能驗到PCR陽性或是快篩陽性,林弘仁表示,只不過此時人體內的病毒已經大多是死病毒。而且這個時期的(感染後期)的病毒量已經下降到不具有傳染力的狀態,雖然PCR陽性或是快篩呈現陽性也沒有太大傳染風險。(註 : 在此尚未考量檢體採取的好壞影響,以醫院實驗室來說,就要考量這層影響,而家用快篩,考量民眾無法判斷自我採檢的檢體品質好壞,這層變因先忽略不算。)

雖然如此,考量到病毒與每個人的免疫狀況不同,林弘仁認為,病毒在每個人體內的廓清速度不一樣,病程曲線可能在有些人身上是更長的。在許多文獻上也有人表示,的確有部分人隔離7天依然有傳染能力,依臨床檢驗的角度而言,快篩在低病毒量時有相當的不準確性,因此若是隔離滿 7天快篩仍然陽性,因為此時的陽性有較多不確定性,建議民眾不需恐慌,可以的話當然是繼續請假自我隔離觀察,若不行的話,應依疫情指揮中心指示,應帶好口罩,避免在外用餐或聚餐、聚會,勤洗手,不搭公共交通工具,以保護家人與其他身邊同事朋友,若是可以 建議使用快篩試劑多觀察2-3 天。

