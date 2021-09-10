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健康醫療網》國內首例通報！疑施打莫德納疫苗造成虹彩炎 醫列「3大症狀」速就醫

健康醫療網

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2021/09/10 10:43

國內首例通報！疑施打莫德納疫苗造成虹彩炎，醫列「3大症狀」速就醫！（https://www.freepik.com/

48歲女性在八月中旬施打莫德納疫苗後四天，突然發生眼睛像兔子眼一樣紅、痛、畏光、流淚，經診斷為急性虹彩炎。醫師懷疑與疫苗接種高度相關，已通報Covid-19疫苗接種不良反應事件。

虹彩炎　20-40歲HLA-B27基因者男性居多

新店耕莘醫院眼科主治醫師張芯瑜表示，虹彩炎屬於「葡萄膜炎」的一種，發作時會從角膜輪部往眼白方向充血。近六成的典型虹彩炎與基因HLA-B27相關，好發在20-40歲帶有HLA-B27基因者的男性居多，罹患僵直性脊椎炎的相對風險也比沒有帶基因者高出10倍；另一類型虹彩炎會合併眼壓上升，因為隅角發炎導致房水無法排出，進而引起眼壓升高，這類型虹彩炎有一半是因為病毒感染引起，最常見為潛伏在體內的巨細胞病毒不明原因發作。

此外，虹彩炎反覆發作易造成青光眼、白內障或視網膜病變，甚至造成失明。

疑莫德納疫苗造成急性虹彩炎 國外早有相關案例

對於疑似施打莫德納疫苗造成急性虹彩炎，張芯瑜指出，國外期刊International journal of infectious diseases於七月份刊載23歲男性施打第二劑BNT疫苗14天後，單眼急性虹彩炎的案例，使用類固醇藥水與散瞳劑後症狀緩解；也有期刊報導，施打第二劑BNT疫苗兩天後造成雙眼動脈炎性前部缺血性視神經病變的案例、以及施打第二劑莫德納疫苗十天後發生視網膜病變的個案。

施打疫苗利大於弊　出現不適應立即就醫

至於施打COVID-19疫苗造成虹彩炎的相關確切機制仍有待研究，目前國內尚無施打疫苗造成虹彩炎的個案通報，張芯瑜強調，施打COVID-19疫苗仍是利大於弊，仍呼籲符合條件者踴躍接種，若施打疫苗後，出現眼睛紅、痛、畏光三大症狀，建議儘速至眼科就醫，保護靈魂之窗。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 國內首例通報！疑施打莫德納疫苗造成虹彩炎　醫列「3大症狀」速就醫

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