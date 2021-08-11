健康醫療網》北市首創「到宅接種Covid-19疫苗」，符合這些條件快申請！

臺北市政府衛生局首創機動接種隊，結合COVID-19疫苗接種合約醫療院所的醫護人員，前進社區提供到宅施打服務。

北市首創「到宅接種Covid-19疫苗」，符合這些條件快申請！（https://www.freepik.com/）

臺北市政府衛生局首創機動接種隊，結合COVID-19疫苗接種合約醫療院所的醫護人員，前進社區提供到宅施打服務。對於長照服務對象疫苗施打整體規劃，第一階段優先考量照護機構為人口密集族群、風險大，臺北市政府優先提供照護機構（住宿型）接種服務。

憂疫苗副作用 意願接種人數下降

長照2.0服務失能等級7、8級，有接種疫苗需求75歲以上的長者，臺北市政府衛生局自110年6月15日開放以長照專線1966、1999專線及里長造冊登記在宅疫苗施打，經統計符合資格且有意願人數為998人。

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但因日前傳出長者接種疫苗猝死、家屬憂心副作用不願讓長輩接種、長輩身體因素不適合施打等因素影響取消申請，故截至7月31日符合資格且有意願接種疫苗人數降至542人，並已全數完成施打。

到宅接種疫苗 一段時間服務人數少

臺北市政府媒合醫院所屬居家醫療團隊及臺北市醫師公會之基層診所深入社區，並安排醫師及護理師各1名到長者家中。到宅後醫師先行問診評估，護理師施打疫苗及衛教指導，接種後尚須觀察15分鐘，醫護人員在每一個案家至少需要40分鐘才能完成接種程序，故每1組醫護人員出訪案家，在每一時段（3小時）僅能服務3-5名長者。

宅接種申請 符合資格盡早申請

此外，非居家醫療部分自7月由醫師公會媒合共13家基層診所協助進行施打，每時段派出醫師及護理師各1名，安排44個時段（132小時）進行施打，共施打330人；110年8月16日到宅接種申請截止，因此若有施打需求且符合資格民眾盡早申請。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 北市首創「到宅接種Covid-19疫苗」 符合這些條件快申請

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