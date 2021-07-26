健康醫療網》還在觀望AZ疫苗嗎？ 感染科醫師破解迷思

提醒民眾勿存有抗體濃度迷思，最重要是減少感染及預防重症的效果，現在市面上的疫苗效果都相當好，我們不知道是疫苗先來還是疫情先到，最好的疫苗就是你所能打到的疫苗。

還在觀望AZ疫苗嗎？感染科醫師破解迷！（資料照）

AZ疫苗先前受到血栓及不良反應事件影響，許多人仍抱持著觀望的態度。嘉義長庚感染科主任黃琮輿醫師指出，接種新冠疫苗的利大於弊，如果擔心身體虛弱會有承受不住，現場有醫師會審慎評估是否適合接種。新竹馬偕小兒感染科主任林千裕醫師表示，施打新冠疫苗有很多好處，現在有疫苗就趕緊施打，最重要是減少感染及預防重症的風險。

死亡率高的錯覺 AZ疫苗真的不安全嗎？

針對AZ疫苗血栓問題。林千裕醫師提到，後來研究發現，發生血栓與血小板低下的發生率極低，「歐洲通報大約每10萬人會有1位，比例遠比感染新冠病毒造成的血栓風險低出許多，就算疫苗造成血栓，使用免疫球蛋白等藥物治療，大多恢復良好。」

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至於疫苗施打死亡率增加問題，林千裕醫師解說，應與接種者本身情況有關，最早可以施打的AZ疫苗是從高危險族群開始施打，而年齡是死亡率的重要指標。根據內政部統計，70歲的死亡率較60歲以上的死亡率增加1倍，70歲到80歲又增加3倍，因此施打高齡族群，不管是各種原因造成死亡都會預期比年輕人高很多，也因此會有接種AZ疫苗死亡率較高的錯覺。

看待不良事件與疫苗有沒有關係，林千裕醫師表示有幾個判斷標準，第一是「時間性」：即多久發生這些事情？比如血栓在施打完後四天到三個禮拜之間較可能發生。第二是「文獻資料報導案例」：若有血栓案例應謹慎地研究相關性，並針對重症患者死亡考慮解剖釐清相關原因，並用大數據來分析施打族群的不良事件發生率，跟背景值做比較。

AZ疫苗的價格親民 有效性會打折扣嗎？

關於AZ的新冠疫苗價格親民的價格問題，有民眾因為AZ疫苗的價格便宜而質疑其效果。對此，黃琮輿醫師澄清，AZ疫苗的研發者非常佛心，有感於疫情嚴峻，牛津大學用無償的方式將技術轉給AZ藥廠，並沒有收取任何費用。且AZ疫苗不同於輝瑞與莫德納疫苗需要以冷鏈技術保存，它可以在室溫下保存，所以省下很多冷鏈與運送的成本費用。

黃琮輿醫師釋疑，目前AZ疫苗是全世界施打國家數最多的疫苗，而普遍施打成本也會下降。如果只是以價錢較低則認為效果不佳，黃醫師強調這樣說法不公平，這是希望在新冠疫情期間以非營利的方式提供疫苗，讓疫情能夠快速穩定。

有施打疫苗最重要 早日達成群體免疫

很多人擔憂AZ的抗體濃度沒有mRNA高，黃琮輿醫師反問「中和抗體比較低就沒有保護力嗎？」，「中和抗體多高才有保護力，尚待研究證實」，每個人都是獨立的個體，疫苗產生的抗體濃度會有個別差異；再者，接種疫苗是為了預防感染後的重症及死亡。站在群體免疫的觀點，有更多人接種疫苗台灣才會安全。

林千裕醫師補充，雖然抗體濃度高有足夠的保護力，但最重要的是在遇到病毒時，會不會被感染，是否產生嚴重的併發症、致死風險等。提醒民眾勿存有抗體濃度迷思，最重要是減少感染及預防重症的效果，現在市面上的疫苗效果都相當好，我們不知道是疫苗先來還是疫情先到，最好的疫苗就是你所能打到的疫苗。

黃琮輿醫師提醒，新冠疫情肆虐期間，施打疫苗是保護自己及家人的最佳方式。在未來的生活，我們要學習與病毒相處。能夠打的疫苗就是好疫苗，即便接種疫苗可能會遇到副作用，但大多數的副作用兩天內會緩解，施打新冠疫苗的利是遠大於弊。若民眾擔心身體比較虛弱，現場醫師會謹慎評估，施打第二劑時也會詢問第一劑接種狀況，針對民眾問題說明及協助。

林千裕醫師呼籲，即使打完疫苗後，仍要繼續保持戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林渝樺外電報導：還在觀望AZ疫苗嗎？ 感染科醫師破解迷思_

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