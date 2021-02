健康醫療網》新冠疫苗如何做？疫苗製成、保護力、施打情形一次看

世界各國藥廠研發出的新冠疫苗,各在不同階段努力試驗中,無論是mRNA疫苗、DNA疫苗、重組蛋白疫苗等方法,正期望能為飽受疫情所苦的人們帶來新希望,度過全球大難關。

新冠疫苗如何做?疫苗製成、保護力、施打情形一次看(圖片來源:https://www.freepik.com/)

全球疫苗接種計畫快速展開!世界各國藥廠研發出的新冠疫苗,各在不同階段努力試驗,無論是mRNA疫苗、DNA疫苗、重組蛋白疫苗等方法,正期望能為飽受疫情所苦的人們帶來新希望,度過全球大難關。雖然施打疫苗並非百分百有效,難免少部分出現不良後果,以下依據《紐約時報》整理一些疫苗的重點:

【輝瑞Pfizer/BioNTech】

1 疫苗名稱:

輝瑞Pfizer/BioNTech,美國藥廠(Pfizer)與德國生技公司(BioNTech)共同研發,疫苗名稱為Comirnaty,也稱為tozinameran或BNT162b2。

2 什麼製成的疫苗?

mRNA。

主要是利用遺傳物質信使核醣核酸(message RNA)技術,引發人體對抗冠狀病毒產生免疫力。不過mRNA是長而脆弱的單鏈分子形式,容易被分解,如果直接注入人體就會被人體的蛋白酶分解成碎片,因此會將mRNA包裹在一種由富含脂質奈米顆粒製成的油狀氣泡中,以保護疫苗不受破壞。

3 保護力:

有效力可達95%,共2劑,需間隔21天,肌肉注射,目前沒有嚴重副作用,但可能有短暫的疲勞、發燒和肌肉痠痛的症狀。

4 運送方式?

輝瑞疫苗保存不易,因為mRNA分子在室溫下會迅速崩塌,需要建造有乾冰的特殊容器保存,以確保疫苗可以在零下70度C的溫度下保持活力。

5 全球施打情形?

輝瑞疫苗已在多個國家獲得批准。在美國,歐盟和其他國家緊急使用。日本於本月17日開始施打輝瑞疫苗;輝瑞於17日透過電郵聲明將供應疫苗給台灣。

【莫德納Moderna】

1 疫苗名稱:

莫德納Moderna,疫苗名稱為mRNA-1273,美國生物技術公司開發。

2 什麼製成的疫苗?

mRNA。

主要是利用遺傳物質信使核醣核酸(messageRNA, mRNA)技術,引發人體對抗冠狀病毒產生免疫力。不過mRNA是長而脆弱的單鏈分子形式,容易被分解,如果直接注入人體就會被人體的蛋白酶分解成碎片,因此將mRNA包裹在一種由富含脂質納奈米顆粒製成的油狀氣泡中,以保護疫苗不受破壞。

3 保護力:

保護力可達94.5%,共2劑,需間隔28天,肌肉注射。

4 運送方式?

由於mRNA脆弱,在室溫下會迅速崩塌,因此Moderna疫苗需要在攝氏零下20度存放,可穩定保存長達6個月。

5 全球施打情形?

莫德納疫苗已在瑞士批准。在美國,英國,歐盟和其他國家緊急使用;台灣訂購的莫德納Moderna預計於今年五月及六月間分批到貨。

【諾瓦瓦克斯Novavax】

1 疫苗名稱:

諾瓦瓦克斯Novavax,疫苗名稱為NVX-CoV2373,美國生物科技公司研發。

2 什麼製成的疫苗?

利用重組蛋白(recombinant protein)技術生產的疫苗。

Novavax研發的新冠疫苗為重組SARS-CoV-2奈米顆粒疫苗,以全長三聚體SARS-CoV-2刺突蛋白及Matrix-M1佐劑組成。不同於輝瑞、Moderna的mRNA技術,Novavax主要是通過基因改造技術,從飛蛾細胞中收集無害的新冠病毒刺突蛋白(spike protein),模仿冠狀病毒的分子結構,讓人體辨認棘突蛋白引起免疫反應,達到預防目的,也就是說,此種改良可將人體自身的細胞轉變為能不斷自行產生刺突蛋白的工廠。因為有加入佐劑,可用更少的劑量,激發人體產生強烈免疫防護力。

3 保護力:

在第3期臨床試驗,初步結果顯示,有效率達89%,其中對付一般新冠病毒有效率高達96%,對於英國變種病毒的有效率高達86%,不過對南非病毒效力減弱,保護力只剩49%。該疫苗共2劑,需間隔28天,為肌肉注射。

4 運送方式?

不像其他疫苗需要冷凍保存,常規冷藏即可,攝氏2-8度穩定存放至少三個月。

5 全球施打情形?

據悉,尚未獲得疫苗的緊急國家授權,Novavax目前在多國啟動授權申請程式,尋求獲得美國、加拿大、英國、歐盟等使用。

【阿斯特捷利康/AZ疫苗】

1 疫苗名稱:

AZ疫苗(Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine),又稱牛津疫苗,阿斯特捷利康藥廠與英國牛津大學與合作的新冠疫苗。

2 什麼製成的疫苗?

DNA疫苗。

透過改良的黑猩猩的腺病毒當載體,攜帶冠狀病毒的刺突蛋白(spike protein)的基因(雙股DNA)。改良的腺病毒可以進入細胞,但不能複製,一旦病毒進入細胞,便會將刺突蛋白(spike protein)基因置入細胞核中,細胞會據此製造刺突蛋白,並呈現在細胞表面,供免疫細胞辨認。免疫細胞會據此製造針對刺突蛋白的抗體,直接攻擊新冠病毒,以及被冠狀病毒感染的細胞。

3 保護力:

共兩劑,間隔8-12周。施打第一劑大約60-70%,有研究顯示3個月後可提升至76%,若施打第二劑可達82%。

4 運送方式?

DNA不如RNA脆弱,腺病毒堅韌的蛋白質外殼更有助於保護內部的遺傳物質。因此,AZ疫苗不必保持冷凍狀態。當在2-8度C冷藏時,該疫苗預計將持續至少6個月。

5 全球施打情形?

廣泛施打在歐洲,歐洲核准全年齡,不過法國、德國顧慮65歲以上的保護力證據不足,暫緩65歲以上施打。另外,針對南非變異病毒效力不明,南非也暫緩施打。

世衛2月17日授權AZ疫苗緊急使用,台灣也列入COVAX第一波配送名單。

【嬌生疫苗Johnson & Johnson Vaccine】

1 疫苗名稱:

嬌生疫苗(Johnson & Johnson Vaccine),嬌生旗下楊森藥廠(Janssen Pharmaceuticals)與美國貝斯以色列女執事醫療中心與合作的新冠疫苗合作開發。

2 什麼製成的疫苗?

DNA疫苗。

透過改良的腺病毒當載體,攜帶冠狀病毒的刺突蛋白(spike protein)的基因(雙股DNA)。改良的腺病毒可以進入細胞,但不能複製,一旦病毒進入細胞,便會將刺突蛋白(spike protein)基因置入細胞核中,細胞會據此製造刺突蛋白,並呈現在細胞表面,供免疫細胞辨認。免疫細胞會據此製造針對刺突蛋白的抗體,直接攻擊新冠病毒,以及被冠狀病毒感染的細胞。

3 保護力:

僅須施打一劑大約72%(美國資料)。

4 運送方式?

DNA不如RNA脆弱,腺病毒堅韌的蛋白質外殼更有助於保護內部的遺傳物質。因此,AZ疫苗不必保持冷凍狀態。當在2-8度C冷藏時,該疫苗預計將持續至少3個月。

5 全球施打情形?

預計3月初獲美國食品藥物管理局授權。而南非考量變種病毒,放棄AZ疫苗,轉購買900萬劑嬌生疫苗,由總統領頭率先施打。

本文經授權轉載自健康醫療網記者蔡岳宏、林渝樺 新冠疫苗如何做?疫苗製成、保護力、施打情形一次看

