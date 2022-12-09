健康醫療網》探病再放寬！3情況外皆免快篩 年底大型活動需掌握3原則

12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病的規定又有鬆綁，除了3種情況以外，探病者不用出示當日快篩證明。此外，指揮中心也對年底大型活動口罩規定進行說明。

雖然目前國內COVID-19本土個案數仍然在萬例以上，不過疫情還在持續下降，考量國內疫情趨緩且穩定可控，12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病的規定又有鬆綁，除了3種情況以外，探病者不用出示當日快篩證明。此外，指揮中心也對年底大型活動口罩規定進行說明。

12月10日探病放寬 剩3類人須出示快篩證明

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指揮中心曾在11月28日宣布，12月10日起不再只有加護病房、安寧病房等特殊病房開放探病，全國醫院住院病人皆有條件開放探病。而考量國內疫情趨緩且穩定可控，以及衡酌民眾探病需求與醫院防疫安全，指揮中心在12月8日宣布，對於探病者的篩檢規定將進行調整。

原先規定，探病者不論疫苗接種狀態，都應出示探視當日自費家用快篩陰性證明。指揮中心指揮官王必勝表示，經過院所、各區指揮官以及專家小組的張上淳召集人討論之後，現在新規定調整為「不需要出示當日的快篩證明」。

不過王必勝強調，有COVID-19相關症狀者、在自主防疫期間的民眾，以及在自主健康管理期間的民眾，仍應出具探視當日自費家用快篩陰性證明後才可以探病。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（資料照，指揮中心提供）

而原先規定的探病有時間、人數限制仍維持不變，每日固定一個時段，每次最多2名訪客，若是實施手術、侵入性檢查或治療等須由家屬陪同，或是病人病情惡化或病危探視等例外情形則不在此限，且探病者進入醫院後應全程佩戴口罩。

年底大型活動不另作規定 民眾應掌握3原則

而12月開始許多大型活動也都將陸續展開，而現在室外口罩令解封，民眾相當關心參與年底大型活動時，口罩措施是否會另行規定。對此，指揮官王必勝表示，目前看起來國內疫情穩定，而且還持續在微幅下降中，因此對於年底的活動，指揮中心將不會另作規定，若是主辦單位或地方政府有其他規定，指揮中心表示尊重，但大致上指揮中心不另規定。

不過王必勝表示，關於室外的口罩配戴，民眾還是應考慮3個原則，如果有症狀、人潮擁擠無法保持社交距離、室外通風不好的場所，在這些情況下指揮中心還是建議配戴口罩。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者吳儀文 探病再放寬！3情況外皆免快篩 年底大型活動需掌握3原則



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