健康醫療網》BA.5將來襲！「醫用口罩」怎麼選才有效？食藥署授秘訣

一般醫用面（口）罩須通過「細菌過濾效率」及「壓差」等2項測試，其中「細菌過濾效率」是測試醫用面（口）罩阻止細菌氣霧通過的能力，而「壓差」則是量測氣流通過醫用面（口）罩時，兩側的壓力差。

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）爆發至今，醫用口罩已成為民眾生活的重要防疫物資，面對琳瑯滿目的醫用口罩，民眾難免擔心品質參差不齊，而導致防疫破口。

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醫用面（口）罩 須取得醫療器材許可證

醫用面（口）罩是用來防止病人與醫護人員之間的微生物、體液以及粒狀物質的傳遞，屬於醫療器材管理，必須取得衛生福利部核發的醫療器材許可證後，才能上市。食藥署建議，選購醫用口罩時，應先看清楚包裝上刊載的醫療器材許可證字號及使用說明標示，並可至食藥署網站設置的「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢」系統網頁輸入產品標示之許可證字號，查詢相關資訊。

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合格醫用口罩 須通過「細菌過濾效率」及「壓差」測試

依據醫療器材管理法及醫療器材分類分級管理辦法，「醫用面（口）罩」依據等級不同，須符合國家標準CNS14774 （T5017）「醫用面（口）罩」或其他具等同性國際標準之性能規格要求。

一般民眾日常配戴者，多屬一般醫用面（口）罩，依照國家標準，須通過「細菌過濾效率」及「壓差」等2項測試，其中「細菌過濾效率」是測試醫用面（口）罩阻止細菌氣霧通過的能力，而「壓差」則是量測氣流通過醫用面（口）罩時，兩側的壓力差。

醫療器材品質不良 民眾應通報、維護使用安全

使用醫療器材時，若發現品質不良，或因使用醫療器材發生不良反應，請立即至食藥署建置的「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」通報，或撥打醫療器材不良反應通報專線。為了確保醫用面（口）罩的品質，食藥署也持續執行醫用面（口）罩之邊境查驗及後市場監測，以維護使用上的安全。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 BA.5將來襲！「醫用口罩」怎麼選才有效？食藥署授秘訣



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