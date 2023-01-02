健康醫療網》中國將解封邊境 疫情恐影響台灣？醫師曝做好「這個」影響不大

中國確診數持續創新高，突然宣布解除邊境管制，許多人便擔心會影響台灣，醫師姜冠宇表示，只要將該做的「免疫覆蓋」做好，其實對台灣影響不大。

COVID-19疫情已持續三年，而中國為了防堵疫情，進行嚴格的邊境管制將近3年之久，如今在12月26日宣布，2023年1月8日起將正式解封國境，這也代表中國將轉向「與病毒共存」。

然而目前中國確診數持續創新高，突然宣布解除邊境管制，許多人便擔心會加重疫情，而台灣鄰近中國，春節又有許多台商、國人返台，相較其他國家更受其影響。

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北市聯合醫院中興院區整合醫學照護科醫師姜冠宇表示，只要將該做的「免疫覆蓋」做好，其實對台灣影響不大，並提醒民眾「且戰且走，做好自己的事」。

日本厚生勞動省31日公布，在針對中國旅客制定相關入境管制的新制上路後，實施首日就在日本機場篩檢出高達92例境外確診者，且有90人皆有中國旅遊史。（路透社）

1月8日起入境中國不須隔離 入境核酸檢測也取消

中國在26日宣布，明年1月8日COVID-19將降為「乙類乙管」，取消入境核酸檢測，出示入境前48小時核酸檢測結果，陰性者就可入境中國，也無須向中國駐外使領館申請健康碼。此外，入境中國也不再需要強制集中隔離，健康申報正常且海關常規檢疫無異常者就可入境。

而對於新冠確診者，也同樣不再需要隔離，不再判定密切接觸者，也不用劃定高低風險區，中國形同正式進入「與病毒共存」的新階段，也準備開放中國民眾出境旅遊，嚴格的邊境防疫，即將要走入歷史。

民眾憂心疫情影響台灣 醫師籲做好「免疫覆蓋」

然而面對明年1月8日中國解封，許多民眾相當憂心，在中國每日確診數逐漸攀升之際解封，可能會使未來疫情更趨嚴重，甚至影響周邊鄰近國家，其中台灣更是首當其衝。

對於民眾的擔心，姜冠宇醫師表示，且戰且走做好自己的事，該做的都做了，自然就不用擔心了，套用新加坡疫情模式，本來就預估明年1月6日會有新一波疫情高峰，民眾1月起本來就應該要開始有戒心。

姜冠宇也指出，根據新加坡的情形來看，新一波疫情的住院率只有上一波疫情的三分之一，所以只要有接種二價次世代疫苗，將該做的「免疫覆蓋」做好，其實對台灣影響不大。

中國更名「新冠感染」 醫師：對脆弱族群威脅不變

此外，中國國家衛健委也公告，「新冠肺炎」4個字將從此消失，往後一律稱為「新冠感染」。對於中國更名一事，姜冠宇醫師表示沒有意見，不過他指出，無論怎麼命名，對脆弱族群的危險都不會改變。

姜冠宇提到，雖然現在新冠重症率的確下降，但對於許多身體較為脆弱的年長者，其上呼吸道黏膜防禦較弱、T細胞反應較差，一般感冒都有可能致命，就算急性期當下沒有重症，後續在後遺症上也會進入相當麻煩的狀況。

他提醒，這類族群不只需要接種疫苗預防，還需要抗病毒藥物雙重保護，更是要減少其遭感染的機會，應該做好境外移入階段性觀察，控制好社區感染母數，保護脆弱族群。

資料來源：姜冠宇醫師 Pro'spect

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者吳儀文 中國將解封邊境 疫情恐影響台灣？醫師曝做好「這個」影響不大



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