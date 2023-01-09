健康醫療網》中國旅客唾液PCR有「漏洞」6日起港澳轉機也要陰性報告

對於中國入境旅客，美國、日本、韓國等國都紛紛加強入境限制、檢疫措施，台灣也宣布中國來台旅客須做唾液PCR，1月3日更進一步要求，1月6日起從中國啟程經港澳轉機入境的旅客也須有檢驗報告。

1月6日起從中國啟程經港澳轉機入境的旅客也須有檢驗報告，因為唾液PCR檢疫措施實施後，指揮中心發現有「漏洞」。（資料照）

中國確診病例數激增引發各國擔憂，對於中國入境旅客，美國、日本、韓國等國都紛紛加強入境限制、檢疫措施，台灣也宣布中國來台旅客須做唾液PCR，1月3日更進一步要求，1月6日起從中國啟程經港澳轉機入境的旅客也須有檢驗報告，因為唾液PCR檢疫措施實施後，指揮中心發現有「漏洞」。

中轉來台旅客成漏洞 20%旅客轉機未要求檢疫報告

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自112年1月1日零時至1月31日（航班表定抵臺時間），搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來臺旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體，進行PCR檢測，然而唾液PCR檢疫措施並未包含港澳旅客。

先前指揮官王必勝表示，港澳地區雖然也在另一波疫情高峰中，但疫情發展與中國不同，公布的資訊也較完整、透明，香港針對中國入境旅客也要求須有48小時PCR證明等防疫管制，之後會再持續了解港澳防疫管制的實際實施情況，再決定是否須對港澳地區做進一步管制。

不過近日，指揮中心就發現有20%的中國旅客經香港、澳門轉機入境來台，卻未被要求提供48小時內PCR檢驗報告或者是24小時內抗原快篩檢驗報告的結果。王必勝指出，這是因為目的國（台灣）未要求相關的檢疫措施，因此針對轉機旅客，香港並未要求檢驗報告。

中國啟程港澳轉機來台旅客 6日起需有陰性報告

對此指揮中心宣布，自今112年1月6日至1月31日（表定航班抵臺日），自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

王必勝表示，由於入境方式不同，作法也不一樣，因此透過轉機入境台灣的旅客與直航旅客的檢疫措施不同，是參考香港在111年12月29日起實施的檢疫措施，經過行文通知後香港的航空公司會協助做相關的檢驗，整體來講這樣的檢疫方式比較有完整性。

春節前後疫情恐再上升 旅客返臺應配合相關檢疫

此外，指揮中心指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，年長者感染數及重症數均增加，當地專家評估資料亦顯示，元旦後至春節期間疫情主要影響農村及中小城鎮地區，因該類地區醫療資源相對匱乏，年長者及脆弱族群人口多，春運期間城市和農村人口流動性將對疫情產生重大影響，預期春節前、後人流將使疫情再上升，整體疫情可能持續逾3個月。

指揮中心表示，目前中國流行病毒株以Omicron子代BA.5.2及BF.7變異株為主，人潮流動恐增加病毒株變異機會，指揮中心將持續加強境外個案變異株監測，以評估新型變異株發生風險及對我國疫情衝擊。

指揮中心再次強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返臺必須事先瞭解並主動配合我國現行入境7天自主防疫及篩檢規定，共同維護國內社區安全。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者吳儀文 中國旅客唾液PCR有「漏洞」6日起港澳轉機也要陰性報告



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