健康醫療網》「無敵星星」在Omicron時代恐不適用！醫籲：打滿三劑疫苗

姜冠宇強調：「在Omicron時代，你沒打完三劑真的會有再感染的風險，而且這還只是Omicron BA.1而已，Omicron BA.2之後當然會更不客氣。即便確診過，還是趕快把追加劑給打完吧！」

姜冠宇呼籲，即便確診過，還是要趕快把追加劑給打完！（路透、美聯社；本報合成）

近日我國本土確診數逐漸增加，許多民眾好奇確診後是否會有「無敵星星」抵抗新冠病毒。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇表示，最近「再感染／重複感染」、「陽過變重陽真人」似乎大家興趣滿高的，丹麥6月3日有一個全國性追蹤剛出來，超級免疫、無敵星星論，在Omicron時代可能不適用在抗感染的層次，並呼籲「你來不及打第3劑而確診過，痊癒後還是要打完第3劑！」

丹麥研究指出：Omicron時期的疫苗效力「衰退」更快！

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姜冠宇說明，該研究人群包括接種與未接種者，Alpha 時期（2/20-6/15,2021）之前或期間感染的 209,814 人、Delta 時期（7/4-11/20,2021）之前或期間感染的 292,978 人以及 Omicron 時期 （12/21/2021-1/31/2022） 之前或期間感染的 245,530 人。

在初期完整接種（大多數BNT、莫德納）後，對再感染的保護力，姜冠宇列舉，在Alpha 104 天及之後達到85%（信賴區間 37-97%）； 在Delta 14-43 天達到88%（信賴區間 81-92%）；在Omicron 14-43 天達到 60%（信賴區間 58-62%）。

姜冠宇表示，從研究中觀察到免疫力減弱，在Omicron時期最為明顯，雖然接種後14至43天達到 60%，但在164至193天內下降到 14%。疫苗效力（Vaccine Efficacy）在284至313 天後（第9月之後）無統計學意義，不過疫苗效力隨著時間的推移而降低，與Delta相比，Omicron的衰減更快。

（翻攝姜冠宇醫師 Pro\'spect 臉書）

該全國性研究忽略「3點」數據

姜冠宇補充，可惜的是該研究由於是全國性研究，是用民眾註冊的診斷碼抓的所以他的研究定義是

第一，「90天以上再次被感染」排除90天之內可能潛在的重複感染，同時，研究對Omicron感染的收案期間為去年12月21日至今年1月31日因此也看不到Omicron的重複感染的可能數字。

第二，「限定追蹤打完兩劑14天後」，姜冠宇表示，所以看不到三劑對於防Omicron的效果再感染、追加劑、死亡都是追蹤的終點；第三，此研究無法估計疫苗效力對住院和死亡的影響。同時，Alpha最初的低疫苗效力，在接種疫苗後 104 天上升。這可能是由於在此期間接種的人群（年齡較大或免疫功能低下）產生的免疫反應較慢。

姜冠宇呼籲：沒打完「三劑」會有再感染的風險

最後，姜冠宇強調，這個再感染保護力，作者就訂為最多9個月，所幸這是兩劑，還需要看三劑和高齡族群的四劑效果。「在Omicron時代，你沒打完三劑真的會有再感染的風險，而且這還只是Omicron BA.1而已，Omicron BA.2之後當然會更不客氣。即便確診過，還是趕快把追加劑給打完吧！」

原文經「姜冠宇醫師 」授權轉載

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 「無敵星星」在Omicron時代恐不適用！醫籲：打滿三劑疫苗

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