健康醫療網》年底將近未來如何預防COVID-19？2023疫苗規劃5大方向曝光

指揮中心公布2023年COVID-19疫苗規劃，將朝5大方向執行，包括「以mRNA次世代疫苗為主」、「仍會提供適量次單位蛋白疫苗」、「能盡速取得最新最新型疫苗」、「評估適當建議劑次及間隔」、「疫苗常態化」。

2022年即將結束，然而COVID-19疫情還未結束，新冠病毒仍在持續影響各國，雖然全球目前都以「與病毒共存」為主要的防疫準則，但隨著新興變異株的出現，各國防疫中心、防疫專責單位都在討論，2023年COVID-19疫苗計畫該如何進行。

中央流行疫情指揮中心在記者會中，便說明了2023年台灣國內的疫苗規劃。指揮中心指揮官王必勝表示，根據目前所看到的資料，指揮中心對於疫苗規劃了5大方向。

請繼續往下閱讀...

指揮中心指揮官王必勝說明2023年COVID-19疫苗規劃方向。（健康醫療網提供）

2023疫苗朝5大方向執行 以mRNA次世代疫苗為主

指揮中心公布2023年COVID-19疫苗規劃，將朝5大方向執行，包括「以mRNA次世代疫苗為主」、「仍會提供適量次單位蛋白疫苗」、「能盡速取得最新最新型疫苗」、「評估適當建議劑次及間隔」、「疫苗常態化」。

指揮官王必勝強調，這5大方向是以科學實證未來仍繼續支持追加劑接種為前提制定的，並以目前所看到的資料進行疫苗規劃。

根據指揮中心資料顯示，目前台灣與莫德納公司明年還有1500萬劑的合約，指揮官王必勝透露，未來也不排除會購買BNT疫苗，但還須評估疫苗數量、實際施打情況、合約內容等等，不過會以mRNA次世代疫苗為主，這是第一個方向。

但有些民眾擔心mRNA疫苗副作用，也有些人並不適合施打mRNA疫苗，對此，指揮中心訂定了第二方向，仍會提供適量次單位蛋白疫苗給這些民眾施打，指揮官王必勝表示，目前會提供的次單位蛋白疫苗就是Novavax，供民眾選擇施打。

明年疫苗打幾劑？會走向常態化？ 將依疫情走向計畫

第三方向「能盡速取得最新最新型疫苗」，指揮官王必勝表示，這需要與疫苗廠合作，未來若是有新的變種病毒，開發出新的COVID-19疫苗，在策略上，指揮中心才能盡速地去取得最新型的疫苗。

而民眾也很好奇2023年到底需要打幾劑疫苗？接種疫苗間隔時間要多久？針對這些問題，指揮中心在計畫中的第四方向也有提到，未來將會評估適當建議劑次及間隔。王必勝指出，目前還沒有辦法以現在的資料去判斷這些問題，未來指揮中心會緊盯病毒的發展，再做充分、正確的計劃。

至於「疫苗常態化」也是2023年相當重要的部分，王必勝指出，這部分包含COVID-19未來是否可以如流感，走向一年一次的疫苗接種，或者是固定時間施打，以及這些藥廠疫苗不以EUA的方式，而是申請正式藥證等等，這些都是疫苗常態化的工作。

目前國內mRNA次世代疫苗以BA.5雙價次世代疫苗為主，王必勝表示，這是目前世界上最新、效果最好的疫苗，國內庫存的次世代疫苗還有300多萬劑，平均每天約有2萬8千多人施打，每日施打數是2萬到3萬，目前的疫苗存量足夠。指揮中心呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，施打追加劑，增強保護力。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者吳儀文 年底將近未來如何預防COVID-19？2023疫苗規劃5大方向曝光



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法