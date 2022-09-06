健康醫療網》「次世代疫苗」通過EUA！保護力如何？臨床試驗結果出爐

張上淳教授表示，接種第三劑、第四劑疫苗其實是最重要的，即使現在尚未有雙價疫苗（次世代疫苗）可施打，原型珠單價疫苗還是可以預防重症、死亡。而雙價疫苗內含原始病毒株及BA.1，對於BA.4、BA.5流行時，防範住院（重症）、死亡仍有很好的效果。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授，昨日（9/5）於疫情記者會上公布有關次世代疫苗臨床試驗的資料，以及各國之接種建議，提供民眾參考。（資料照）

日前食藥署召開緊急授權審查會議（EUA），同意核准莫德納「次世代疫苗」適用於18歲以上成人主動免疫之追加接種。未來國民將有機會接種，以預防新冠病毒變異株的威脅，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授，今日（9/5）於疫情記者會上公布有關次世代疫苗臨床試驗的資料，以及各國之接種建議，提供民眾參考。

次世代疫苗比原始疫苗 中和抗體高出1.68倍

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張上淳教授表示，目前臨床試驗受試者人數不多，約為3-400人的規模，並透過使用次世代疫苗（編按：雙價疫苗，原型珠加上BA.1）施打追加劑，觀察28天後中和抗體效價的變化，實驗對照組則為施打原型珠的單價抗體作為追加劑，結果顯示，施打雙價疫苗的人，對於對抗BA.4、BA.5的中和抗體效價結果數值為985.4，比起施打單價原型珠疫苗為588.4，高出1.68倍。

張上淳教授補充，若受試者為未曾感染COVID-19，亦即沒有因自然感染而產生保護加強的效果，發現雙價疫苗接種者的抗體效價是776.4，原型珠單價疫苗則是458.3，約高出1.69倍。然而，這些效價究竟可以產生多大的保護力，其實無法用此數值直接換算，因為這起臨床試驗較為初期，受試者人數不多，因此無法直接確認保護力。

次世代疫苗vs原始疫苗追加劑 預防BA.4、BA.5重症效果皆不錯

民眾究竟該施打次世代疫苗，還是原始疫苗？美國有一項研究，針對真實世界當中，無論是否已接種追加劑疫苗（編按：原型珠單價疫苗）的民眾，對於BA.4、BA.5的保護效果。

報告顯示，免疫功能正常的18歲以上成年人，在BA.4、BA.5流行期間，若有接種過三劑、四劑疫苗的對象，其預防住院（重症）的效果，在完成三劑接種者，４個月內保護效果為49%，4個月以上則為34%；而第四劑，主要對象為50歲以上成年人，對於BA.4、BA.5預防住院效果為60%，接種2-4個月後為56%。張上淳教授表示，其保護效果皆相當不錯。

另外也有資料顯示，免疫功能不全的患者，接種三劑疫苗後，對於BA.4、BA.5預防住院的保護效果，3個月內可達71%，3個月以上為41%，張上淳教授鼓勵，接種第三劑、第四劑疫苗其實是最重要的，即使現在尚未有雙價疫苗（次世代疫苗）可施打，原型珠單價疫苗還是可以預防重症、死亡。而雙價疫苗內含原始病毒株及BA.1，對於BA.4、BA.5流行時，防範住院（重症）、死亡仍有很好的效果。

指揮中心呼籲：疫情無法預測，不應等待特定變異株疫苗

指揮官王必勝表示，目前的次世代疫苗對於現今流行的病毒株是有效的，其到貨期程是可預估的，「我們會盡全力、盡快購進疫苗，待封緘檢驗完畢，即可開始施打。」另外，美國近來通過BA.5雙價疫苗，王必勝回應，「我們也會購買，但是要等到有充足資料、且審查完畢之後才會購入。」

由於目前疫情升溫，王必勝建議，「脆弱族群，包括年齡較高，或免疫不全的族群，應接種現有疫苗，或預計本月開打的BA.1雙價疫苗。」至於較年輕，且沒有潛在風險的族群，也可等待BA.5雙價疫苗，但是相對也有其風險，目前歐洲藥品管理局以及加拿大衛生部皆建議民眾，「由於無法預測病毒未來如何變異，不知那些變異株會造成流行，因此不應等待針對特定變異株的次世代疫苗。」

王必勝再次強調，指揮中心將持續以專業、考慮現實層面以及判斷各種因素，積極採購適合國人接種的疫苗，「我們也會保留購買更新世代疫苗的彈性與空間，或者以後還出現新的疫苗，都在我們考量內。」

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 「次世代疫苗」通過EUA！保護力如何？臨床試驗結果出爐



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