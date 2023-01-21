健康醫療網》過年搭飛機返鄉、出遊 機上2時機最易染疫！應做好2防疫措施

搭乘飛機染疫風險高，主因是空間狹小、時間長、共用盥洗室，在飛機上有2個時間點最容易感染，建議民眾做好2防疫措施。

疫情解封，再加上今年農曆春節十天連假即將來臨，許多人計畫搭機出國旅遊，也有民眾搭乘飛機返鄉過節，然而最近COVID-19疫情升溫，又有許多新興變異株正在各國流行，現在搭機染疫風險是否大幅提升？

對此，指揮中心指揮官王必勝表示，搭乘飛機染疫風險高，主因是空間狹小、時間長、共用盥洗室，在飛機上有2個時間點最容易感染，建議民眾做好2防疫措施。

請繼續往下閱讀...

境外移入確診數增加 搭機染疫風險提升？

近日疫情升溫，新變種病毒株XBB.1.5在美國和歐洲各國現蹤，而鄰近國家中國疫情爆發又解除出境管制，過年將近，境外移入確診新增人數都有近3、4百人，中國入境來台旅客，不論是金馬春節專案或直航點唾液PCR都有近20%的陽性率。

雖然，指揮中心疫情監測組組長周志浩指出，境外移入確診人數明顯增加，與開放入境、入境篩檢政策有關。但許多民眾就擔心現在搭乘飛機，染疫風險是不是也跟著提升？

指揮官王必勝表示，搭乘飛機的染疫風險與其他場域比起來，確實是比較高一點，但主要是因為飛機上空間比較狹小，人與人的距離很近，待的時間也比較長，還會共用盥洗室，這些都比較容易產生感染風險。

搭乘飛機的染疫風險相較其他場域確實是比較高，但主要是因為飛機上空間比較狹小，人與人的距離很近，待的時間也比較長，這些都比較容易產生感染風險。（資料照）

機上用餐、上廁所最容易染疫 應做好2防疫措施

搭乘飛機什麼時候最容易被感染？過去多數人認為起飛、降落時最容易染疫。不過，王必勝提到，最容易被感染的時候，應該是在飛機上拿掉口罩用餐，以及使用洗手間的時候。

針對這兩個最容易染疫的時間點，王必勝提出2點建議，第一，除了飲食之外的時間，民眾應該把口罩戴好；第二，在使用完洗手間之後，民眾應洗手或使用酒精消毒手部。

不過，王必勝強調，民眾不需要過度擔心，飛機上的循環系統有滅菌裝置，所以如果把口罩戴好、做好手部消毒，感染風險就會下降很多。

此外，他也提醒民眾應盡快施打次世代疫苗，增強自身保護力，尤其過年期間，許多民眾都會出遊、出國，過年團聚在一起，活動也特別多，趁著過年前醫療院所還有在服務的時候，民眾應趕快預約施打疫苗，先把疫苗打好，注意自己的免疫力，才能好好保護自己。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 過年搭飛機返鄉、出遊 機上2時機最易染疫！應做好2防疫措施

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法