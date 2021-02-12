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健康醫療網》過年好享「瘦」 4招讓你身材不走樣！

在犒賞自己過去一年的努力與付出，也別忘了在新的一年開端，建立新的飲食習慣，帶著健康一起迎接嶄新的一年！
健康醫療網

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2021/02/12 10:00

一年一度家家戶戶大團圓的日子，不論是在外工作的家人、出外求學的遊子，還是好久不見的親朋好友，藉著農曆年節，通通團聚在一塊。不管是大魚大肉、零食餅乾還是走春伴手禮，一樣都不少。在這放鬆又和樂的氣氛下，正在減重或有血糖問題的朋友們可要提高警覺啦！年節過的盡興，也要過的健康，千萬別讓年前的努力前功盡棄。

（圖片來源：https://photo-ac.com/）

當心健康亮紅燈？　只須要改變這4件事

彰化基督教醫院體重管理及糖尿病健康管理中心營養師婁慈庭建議，想要滿足口腹之慾，又不讓身體健康亮紅燈，其實沒有那麼難，可以試著改變這四個飲食小習慣，給今年過年來點不一樣的新鮮感。

1.改變烹調方式

若想吃的滿足又安心，可多利用天然辛香料和香氣濃厚的食材入菜；或者，新鮮水果入菜增加風味；另外，也可善用中藥材的特殊風味，讓調味襯托出食材的新鮮原味，減少負擔。

2.調整吃飯順序與速度

用餐時，切記放慢吃飯速度，可先選用纖維含量較高的蔬菜墊胃，舉凡葉菜類、菇類、瓜果類、茄果類和芽菜類都可以盡量選用，接著可以選擇適量蛋白質，然後再加入澱粉類食物，約略八分飽即可。

3.選擇合適的飯後點心

飯後點心可多選用當季水果或堅果類。此外，食用量也要留意，水果一次食用量約一平飯碗，一天可隔餐吃兩次；堅果類一天食用量則為一匙，若口渴盡量選擇白開水或無糖茶飲。

4.每天喝水足夠

一般健康人體一天水份需求量約為體重的三十倍。年節期間，湯品、果汁飲料攝取通常比平日來的多，容易忽略自己一天水份攝取量是否足夠。若怕遺忘，可以把部份水量分配在三餐，三餐飯前可先飲用300毫升純水再進食，一日即可增加900毫升的水分補充。

慎選食材健康飲食概念無負擔

除了上述幾個小撇步，婁慈庭營養師提醒，在食材的選擇上也要特別留意，盡量選用新鮮的原形食物，避免食用加工製品。肉類的部分，則可多以白肉取代紅肉，並減少攝取內臟類，如此就不必太擔心會攝取過多的膽固醇，在犒賞自己過去一年的努力與付出，也別忘了在新的一年開端，建立新的飲食習慣，帶著健康一起迎接嶄新的一年。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳珮均 過年好享「瘦」 4招讓你身材不走樣

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