健康醫療網》妹妹癢癢羞看醫師 小心小毛病變大問題

謝立忠醫師解釋，婦女外陰部搔癢通常並不僅僅有濕疹和黴菌問題而已，諸如陰道滴蟲或鞭毛蟲也會造成搔癢的症狀！

阿英（化名）因會陰搔癢為求方便，自行至藥房買止癢藥膏塗抹，卻越抺越嚴重，後來又到婦科診所治療也未見好轉，直至謝立忠醫師看診後，經準確診斷並開立藥物及藥膏治療才終得改善。

外陰部搔癢問題多 止癢藥膏無法對症治療

謝立忠醫師指出，外陰部搔癢是困擾著許多婦女的常見的婦科疾病，很多人把搔癢當成了一般的感染或濕疹不以為意，更有許多病人因為害羞不好意思看醫生，直接在藥房買止癢藥膏抹一抹，殊不知這樣的作法，一方面很可能並非對症下藥，另一方面可能產生難以挽回的後遺症。

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謝立忠醫師進一步解釋，婦女外陰部搔癢通常並不僅僅有濕疹和黴菌問題而已，諸如陰道滴蟲或鞭毛蟲也會造成搔癢的症狀。況且不同的疾病所需要的用藥也不盡相同，一般巿售的三合一複方藥膏作用是通殺，可以殺細菌、殺黴菌，但也含類固醇有止癢效果。

但就因為複方藥膏內的類固醇成分，對於濕疹而言或許適用，如果遇到的狀況是黴菌感染，塗抹類固醇藥膏，反而可能加速黴菌的孳生，讓病程延長或變得惡化。

皮膚長期使用含類固醇藥膏，也會導致皮膚萎縮，使得醫師在進行疾病的診斷和治療時更加的困難，病人更可能必須花更多的時間和耐心進行調理，才能慢慢地恢復健康。

外陰部搔癢是困擾著許多婦女的常見的婦科疾病，很多人把搔癢當成了一般的感染或濕疹不以為意，更有許多病人因為害羞不好意思看醫生，直接在藥房買止癢藥膏抹一抹，殊不知這樣的作法，一方面很可能並非對症下藥，另一方面可能產生難以挽回的後遺症。（https://www.freepik.com/）

糖尿病控制不良 也可能引起搔癢

外陰部搔癢的另一個常見原因，是糖尿病控制不良引起的，謝立忠醫師補充說明。有許多病人原來是因為外陰部搔癢來就醫，經醫師診斷後，才發現原來自己罹患糖尿病。

遇到糖尿病的患者，謝立忠便會提醒病人要嚴格的控制血糖，加上適當的藥物及藥膏外陰部搔癢才能獲得有效的改善，絕不要因省事方便，反而延誤了血糖的控制，導致更嚴重的後遺症。

搔癢成因多 準確判斷用藥才是良方

造成外陰部搔癢的原因還有很多，濕疹和黴菌只不過是兩種大眾比較耳孰能詳的疾病。

至於其他造成搔癢的病因，必須透過婦產科醫師的專業診視，才能做出準確的診斷和治療。

謝立忠醫師提醒，千萬不可為了方便，自行買止癢藥膏隨意塗抹，有可能並未對症下藥，更嚴重的是可能因長期塗抹類固醇導致皮膚萎縮，建議最好能先給醫師評估診斷後，再做適切的治療，反而能省去更多的時間和金錢。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者張慈恩 妹妹癢癢羞看醫師 小心小毛病變大問題



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