健康醫療網》男性遇蟲蟲危機恐不孕！生殖醫學結合泌尿科對症下藥

在男性不孕症的檢查中，以「精液分析」為最基本的檢查項目，用來評估男性精蟲的數量、型態及活動力的表現，也能看出是否有異常。

夫妻結婚多年努力做人，明明沒避孕卻生不出來？根據統計，國人不孕症比率高達15%，且有逐年升高的趨勢，在2、30年前早期社會，許多人認為無法懷孕，都是女性肚皮不爭氣，不過這項論點早已被推翻。台北中山醫院生殖中心負責人李世明醫師表示，夫妻不孕的原因男女各有一半責任，而男性近年來更是遇上了「蟲蟲危機」！

夫妻結婚多年努力做人，明明沒避孕卻生不出來？根據統計，國人不孕症比率高達15%，且有逐年升高的趨勢！（https://www.freepik.com/）

男性面臨「蟲蟲危機」! 品質、數量銳減難受孕

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李世明醫師表示，在男性不孕症的檢查中，以「精液分析」為最基本的檢查項目，用來評估男性精蟲的數量、型態及活動力的表現，也能看出是否有異常。他提到，若以國際衛生組織（WHO）的定義的「精蟲數目」標準而言，1990年以1cc的精液中有6000萬隻精蟲算及格；到了2010年卻下修至1cc精液有1500萬隻精蟲就算及格，顯示男性的精蟲數目逐年下降中。加上精蟲的品質不好、活動力不足及穿透力不夠等因素，使得精子更難游至輸卵管，並穿越女性卵殼的屏障，進而成功受孕。

▲李世明醫師說明，目前可透過睪丸、副睪丸取精等生殖醫學科技來解決男性不孕症的問題。

男性不孕原因曝光 3因素影響精子品質

至於精蟲品質不佳的原因為何？中山醫院泌尿外科黃榮堯醫師表示有3項關鍵因素。首先為「先天性異常」，像是染色體不正常、睪丸發育不良、隱睪症等；再來是「製造過程」出問題，譬如常見的精索靜脈曲張疾病，因血液的鬱積使得睪丸溫度上升，進而影響睪丸製造精子的能力；最後是「輸送過程」出問題，從睪丸製造精子後，經過副睪丸、輸精管、射精管後，最後經過陰道到達子宮，只要任何環節有阻塞、感染，都可能導致無法成功受孕。

不孕夫妻攜手檢查 成功生子不是夢

李世明醫師表示，女性不孕症檢查有其評估的標準，包含子宮、子宮內膜、卵巢及輸卵管都要進行評估；而男性則要以精液分析來了解精蟲的狀況，也會從血液分析是否有內分泌失調情形。透過現今醫療技術的協助，就算遇到蟲蟲不給力也無需太擔心，可以透過睪丸、副睪丸取精及單一精蟲顯微注射等生殖醫學科技來解決男性不孕症的問題。

李世明醫師提醒，生孩子是兩個人的事，夫妻間若嘗試自然懷孕一年沒有成功，建議男女雙方能一起進行不孕檢查，找出原因對症下藥，期望在生殖醫學及泌尿專業的幫助下，成功受孕不再是夢想！

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本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 男性遇蟲蟲危機恐不孕！生殖醫學結合泌尿科對症下藥

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