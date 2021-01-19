健康醫療網》左側的睪丸酸酸脹脹嗎？很可能是精索靜脈曲張

花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇醫師表示，精索靜脈曲張是男性常見的疾病，通常好發於左側，不僅會影響精蟲的活動力，也是男性不孕症原因之一。假如老年人出現急性精索靜脈曲張，應特別留意是否有其它身體病變。

左側的睪丸酸酸脹脹嗎？很可能是精索靜脈曲張。情境照 （情境照／USA Today Sports ）

你常在運動、久站、搬重物時覺得左側的睪丸酸酸脹脹，很可能是精索靜脈曲張！花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇醫師表示，精索靜脈曲張是男性常見的疾病，通常好發於左側，不僅會影響精蟲的活動力，也是男性不孕症原因之一。假如老年人出現急性精索靜脈曲張，應特別留意是否有其它身體病變。

精索靜脈曲張 瓣膜閉鎖不全

郭漢崇表示，精索靜脈曲張是一種精索靜脈產生不正常的腫脹現象，當靜脈內防止血液回流的瓣膜，閉鎖不全或失去功能時，血液會大量地堆積在靜脈內造成靜脈腫脹。另外，因為左側精索靜脈與腎臟靜脈之間的角度，造成左側精索靜脈回流阻力大，因此好發於左側，明顯從外觀看見蚯蚓狀血管。

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低溫精蟲活力佳 堆積血液溫度升高

郭漢崇指出，精蟲活力在低溫環境下最有活力，但運動、久站、搬重物狀態下，血液容易堆積使溫度上升，影響精蟲活力，甚至中途死亡，亦是導致男性不孕症原因之一。

青少年精索靜脈曲張 不用馬上手術

郭漢崇表示，並非所有的精索靜脈曲張都需要治療，比如青少年血液循環好，血脈賁張時也會引起精索精脈曲張。家長們如有發現青少年孩子有此情況，不必過度擔憂，長大後會自行好轉，除非異常不舒服，原則上建議追蹤觀察即可，不用馬上手術治療。

急性精索靜脈曲張 長輩應留意其它病變

郭漢崇強調，五、六十歲以上有急性的精索靜脈曲張應特別留意，不論曲張位置在左側、右側，應懷疑是否有異物影響回流速度。例如左側腎臟癌，有可能阻塞腎臟靜脈而使精索靜脈內的回流不良；右側則可能因為肝臟疾病，造成下腔靜脈形成血栓，導致右側精索靜脈回流不佳。提醒老年人有突發

緊急，應立即求診，留意是否有其它病變。

參考文章：

https://hlm.tzuchi.com.tw/uro/index.php/education/103-2013-04-03-04-03-46

https://www.aftygh.gov.tw/information/%EF%A8%9D%EF%A5%AA%E9%9D%9C%E8%84%88%E6%9B%B2%E5%BC%B5%E6%82%A3%E8%80%85%E9%A0%88%E7%9F%A5/

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林渝樺 左側的睪丸酸酸脹脹嗎？ 很可能是精索靜脈曲張

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