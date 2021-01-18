健康醫療網》別再做了！ 這些行為很傷腎

平常一定要愛護腎臟，運動、少油、多喝水，並妥善控制三高，才能遠離洗腎。

台灣地小人稠，醫療環境又發達，隨處可見透析診所，因為台灣目前有超過8萬人正處在腎衰竭需要洗腎的狀態，被稱為洗腎王國。到底是什麼原因造成這麼多人腎臟衰竭？童綜合醫院腎臟科主治醫師吳再坤表示，最大宗原因是糖尿病、高血壓未妥善控制，佔了7成，其他如慢性腎臟病、濫用藥物、結石也是主因。

腎功能衰退無法代謝廢棄物 惡性循環致腎衰竭

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腎臟主要功能為代謝水分及身體的廢棄物、毒素，若腎臟功能衰退，毒素無法排出，便會造成腎臟功能損傷，惡性循環至腎衰竭，當腎臟失去功能時已無法復原，僅能靠血液透析或腹膜透析來幫助身體代謝。吳再坤醫師提到，現代人飲食過於精緻，高油高鹽，都容易造成腎臟負擔，若想要維持腎臟健康，以下這些行為應該避免。

傷腎4行為盡量避免 保腎保平安

1. 不吃降血糖藥、降血壓藥：傳統觀念認為吃降血糖藥、降血壓藥會導致洗腎，吳再坤醫師表示大錯特錯！因為不好好吃藥，使血糖、血壓起起伏伏才是傷腎的主因，才需要洗腎，應該要遵循醫囑，配合治療，有研究指出，妥善控制血糖、血壓與沒有控制者，腎臟衰竭速度相差10倍。

2. 不經處方任意購買成藥：有部分藥物會傷害腎臟結構，造成發炎、功能性損傷，如NSAIDs（非類固醇消炎止痛藥）、顯影劑、抗病毒藥物等，但若為必須的治療手段，醫師都會有補救方式；若有正在服用的慢性病藥物，也可能會與成藥衝突，因此不建議自行購買。吳再坤醫師分享，門診中就曾遇過一位患者，因感冒吃藥，才一天就發燒、起紅疹、無法排尿，就醫後發現急性腎功能衰退，經過3次洗腎才恢復。

3. 攝取過多鹽分：鹽分需從腎臟代謝，攝取過多會加重腎臟負擔，並使血壓升高，高血壓控制不良也會造成腎功能衰退。

4. 喝太多水或太少水：有民眾擔心喝太多水是否會造成水中毒，吳再坤醫師表示，需要一天喝超過15公升以上才有可能，一般人最多一天僅能喝到7、8公升，若一口氣喝太多水，一時無法排出，可能會影響心肺功能、電解質異常、意識不清，不過發生機率微乎其微。每日水分攝取為體重X30，建議攝取足夠幫助腎臟代謝。

小便有泡泡合併四肢水腫 盡速就醫

腎臟功能衰退早期無症狀，吳再坤醫師提醒，若小便時有久不消退的泡泡時，可能是腎臟無法留住營養，隨小便排出，若同時還有四肢水腫現象，可能是腎病症候群，可就醫檢查。他比喻慢性病患者的腎臟就像是一台老車，平常勉強可以上路，一但有突發狀況（腎臟負擔增加），車子就會拋錨、喪失功能，因此平常一定要愛護腎臟，運動、少油、多喝水，並妥善控制三高，才能遠離洗腎。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭

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