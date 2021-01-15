健康醫療網》奶奶手痛無法抱孫 竟是類風濕性關節炎害的！

楊登和醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，好發位置以手部關節居多，除了關節容易紅腫脹痛外，也容易出現關節晨僵狀況，造成患者連刷牙、洗臉，或開門動作都有困難，大大影響患者的生活品質。

楊登和醫師提醒，類風濕性關節炎患者千萬不要自行停藥，避免造成疾病的復發。

奶奶手痛無法抱孫 竟是類風濕性關節炎害的！

60歲的吳奶奶身體一向硬朗，白天打零工，偶爾還幫忙照顧孫子。去年手腕關節莫名疼痛，一開始不以為意，漸漸地連膝蓋都出現腫痛，走路也一跛一跛，不但讓她抱孫子有困難，也無法正常的工作。經輾轉到風濕免疫科檢查，確診為「類風濕性關節炎」，初期持續服用半年的傳統型藥物，但關節腫痛仍無法改善，在醫師協助下，申請健保給付的生物製劑治療，兩個月後病情獲得大幅改善，現在吳奶奶可以開心含飴弄孫，一享天倫之樂。

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關節炎症狀多樣易混淆 輕忽恐影響生活品質

國軍臺中總醫院中清分院副院長暨風濕免疫科主任楊登和醫師表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，好發位置以手部關節居多，除了關節容易紅腫脹痛外，也容易出現關節晨僵狀況，造成患者連刷牙、洗臉，或開門動作都有困難，大大影響患者的生活品質。

臨床上常常有患者將類風濕性關節炎和退化性關節炎混淆，楊登和醫師說明，類風濕性關節炎好發於40~60歲中年女性，而退化性關節炎則較常出現在停經之後的年長女性。另外，退化性關節炎好發部位以單一的遠端指關節為主，而類風濕性關節炎則多出現在多個近端的對稱性指關節。除此之外，退化性關節炎晨間僵硬較不嚴重，短時間休息就能恢復，而類風濕性關節炎的僵硬時間會比較長，可能會維持半小時甚至一小時以上，整個手會是硬的，休息反而會加劇疼痛感。

楊登和醫師說，類風濕性關節炎的併發症多樣複雜，也是患者容易混淆的地方，最常見的像手肘關節軟組織處會長出類風濕結節；有些患者容易合併次發性的乾燥症，造成眼睛乾、嘴巴乾等症狀，臨床上也有不少患者是先得乾眼症或肺纖維化，長期追蹤後才被診斷是類風濕關節炎造成的，患者千萬不能輕忽。

類風濕性關節炎不可逆 及早就醫延緩病情惡化

楊登和醫師說，類風濕性關節炎的治療方式會先使用傳統免疫調節藥物，若為急性期則會搭配類固醇跟止痛藥，一旦使用最大劑量的傳統藥物超過三個月到半年以上，病情仍無獲得有效改善，就可以與醫師溝通申請健保給付的生物製劑介入治療。目前生物製劑有口服及針劑，也有短效及長效劑型可供選擇，若是有生育計劃的患者，也有適合懷孕及哺乳期間使用的生物製劑，醫師會依患者狀況建議使用適當的治療藥物。

楊登和醫師提醒，類風濕性關節炎患者千萬不要自行停藥，避免造成疾病的復發；對於病情已經獲得控制的患者，建議平常可以做一些有氧運動或是伸展運動，並以地中海式的高纖低糖抗發炎飲食為主，避免關節僵硬及紓緩腫痛，維持正常的生活品質。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者林怡亭 奶奶手痛無法抱孫 竟是類風濕性關節炎害的！

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