健康醫療網》肺癌治癒有希望？PD-L1助免疫系統對抗第三期非小細胞肺癌

邱昭華副院長表示，不能手術的第三期非小細胞肺癌患者治療方式也有很多種，依放療、化療、免疫治療等方式以及治療先後順序，可排列組合出許多治療方法，而現在的標準治療之一是同步化放療（CCRT）後加免疫治療。

根據衛福部資料顯示，肺癌是全球死亡率最高的癌症，也是台灣癌症死因第一位。早期發現、治療相當重要，尤其第三期肺癌樣態很多，治療上也有許多不同，這群病人有沒有機會根治呢？

台北醫學大學附設醫院暨台北癌症中心副院長邱昭華表示，有機會，尤其科學一直在進步中，像無法手術的第三期非小細胞肺癌也從一開始的單純放療，進步到效果更好的同步化放療（CCRT），再到現在最新的CCRT後追加免疫治療，雖然根治的機會較一、二期手術後的病人低，但醫生、病人都會想盡辦法爭取所有根治的機會。

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根據衛福部資料顯示，肺癌是全球死亡率最高的癌症，也是台灣癌症死因第一位。（https://www.freepik.com/）

有哪些治療方法？

肺癌可分為零到四期，一、二期的患者可進行手術，獲得完全切除的機率很高，能達到俗稱的「根治」效果，而四期主要是用藥治療，延緩復發及惡化，以改善生活品質為目標。邱昭華副院長指出，一、二、四期肺癌的治療方式相對單純，介在中間的三期是最複雜的一群病人。

第三期的肺癌患者不像四期患者沒有機會根治，但若和一、二期患者一樣直接以手術治療，又有8-9成的復發率。因此，邱昭華副院長表示，第三期的肺癌患者不能僅以單一方式治療，常需要手術、放療、化療、免疫療法等各種方法合併治療，也因此需要多專科的討論。

以第三期非小細胞肺癌治療為例，邱昭華副院長提到，可以進行手術的患者，目前有幾種治療方式，像是先手術再做化療，或先化療再手術，現在也有研究指出先化療及免疫治療後再手術，以及手術及化療後再做免疫治療等等不同的治療方式，都可以明顯提供病患較佳的治療效果。

而不能手術的第三期非小細胞肺癌患者，邱昭華副院長表示，這類的病人治療方式也有很多種，依放療、化療、免疫治療等方式以及治療先後順序，可排列組合出許多治療方法，而現在的標準治療之一是同步化放療（CCRT）後加免疫治療。

台北醫學大學附設醫院暨台北癌症中心副院長邱昭華。

CCRT加免疫治療降低復發 抑制PD-L1提升治癒希望

對於不能手術的第三期非小細胞肺癌患者，邱昭華副院長指出，治療方式從一開始的放療演進到同步化放療，現在又有新的證據顯示，同步化放療後追加免疫治療，比單做同步化放療效果更好。

免疫治療的原理是什麼呢？邱昭華副院長表示，由於癌細胞會發展出一種防禦系統，表現出PD-L1蛋白，讓自己的免疫系統無法識別、殺死癌細胞。因此，透過使用PD-L1抑制劑這類免疫治療，讓免疫細胞重新認識腫瘤，自己去攻擊癌細胞。

邱昭華副院長也提到，病人在治療後發生「復發」，其實是癌細胞早已擴散但沒有發現，因為要有10的九次方個癌細胞聚集在一起才有1公分，才可透過電腦斷層看見病灶，而免疫治療能活化全身免疫細胞，去攻擊身體各處微小「看不見」的癌細胞，這就是為何在同步化放療後加免疫治療可以更有效地降低復發機率的原因。

第三期治療選擇多，應透過多專科討論、醫病共享決策選擇最適治療方案

不過，化療、放療本身就有副作用，免疫治療又有可能會使免疫系統過度活化，不小心攻擊正常的細胞，許多民眾擔心同步化放療後又加上免疫治療，是否會「毒上加毒」?

對此，邱昭華副院長表示，確實免疫治療有副作用，像PD-L1藥物雖然產生嚴重自體免疫副作用的機率不高，但會有皮疹、乾癢、疲倦、鼻子過敏等常見輕微副作用，另外，同步化放療後加上免疫治療的確有可能因此副作用增加，然而醫師會評估治療藥物的利益和風險，並找出合適的治療選項，在醫療人員定期監測療效及副作用下，能保障用藥安全，應不至於過度擔心。

邱昭華副院長強調，第三期肺癌治療方式很多，也有根治的機會，但「魚與熊掌不可兼得」，合併多種治療通常會有較好的治療效果，但相對也有較高副作用發生的可能，以及相對較高的費用。治療不僅需醫療多專科團隊充分討論、擬定，也需「醫病共享決策」，民眾應考量治療效果、副作用、經濟等因素，並與醫師充分溝通後，共同決定治療方針。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 肺癌治癒有希望？PD-L1助免疫系統對抗第三期非小細胞肺癌

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