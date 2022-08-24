健康醫療網》【余苑綺39歲病逝】直腸癌年輕化 排便有異狀應就醫

癌症年輕化，別輕忽血便等症狀，若有家族史的民眾，應更留意自己的身體狀況，若有發現任何異常可就醫盡早安排大腸鏡等相關檢查。

健康醫療網

余天二女兒余苑綺21日因直腸癌病逝，享年39歲，九年做了70多次化療，仍不敵病魔摧殘。依據國健署108年癌症登記報告資料指出，大腸癌是目前國人發生率第一位的癌症，且已蟬聯14年。醫師呼籲除了良好生活飲食、正常作息，降低大腸癌發生機率，另外提醒癌症年輕化，別輕忽血便等症狀，若有家族史的民眾，應更留意自己的身體狀況，若有發現任何異常可就醫盡早安排大腸鏡等相關檢查。

余天二女兒余苑綺21日因直腸癌病逝，享年39歲，九年做了70多次化療，仍不敵病魔摧殘。（資料照）

部立南投醫院大腸直腸肛門外科許家榮醫師曾收治一名患者，曾經檢查出大腸息肉而定期接受大腸鏡檢查，後來幾年檢查正常後，不想再忍受清腸的痛苦便停止追蹤檢查。近日因為疲倦、頭暈症狀就醫，檢查發現血色素僅剩6g/dl（正常參考值約為13-18g/dl），安排住院治療以及相關檢查，診斷為大腸癌第三期。

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余苑綺曾在受訪節目中提到，罹癌前有發現自己的排便習慣改變：「大便變得水水、稀稀的，有黏液。」但許多女性生理期前後都會便祕或拉肚子，她以為生理期影響而沒有特別在意。許家榮醫師指出，大腸直腸癌會因為腫瘤位置不同，症狀也會有所差異。臨床上有部分的大腸癌症狀為貧血，由於腫瘤慢性出血，不易察覺，若患者持續定期追蹤、篩檢，有機會早期發現、早期治療。

目前國健署提供50歲至未滿75歲的民眾每2年1次定期糞便潛血免費篩檢，而具大腸癌家族史的民眾，除了建議40歲以上接受大腸鏡檢查，並定期追蹤。由於大腸癌年輕化，因此也建議民眾應多留意身體異狀，主動預防，早期大腸癌的治癒率相當高。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者楊艾庭 【余苑綺39歲病逝】直腸癌年輕化 排便有異狀應就醫



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