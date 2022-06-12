健康醫療網》吃飯必配手搖飲？當心「這些風險」暴增

亞洲大學附屬醫院營養科營養師劉彥均指出，一般民眾除了固定三餐之外，若是再喝一杯正常冰塊、甜度的750毫升珍珠奶茶，熱量就相當於一個便當，含糖量相當於13顆方糖，都超出成人每日所需的攝取量。

45歲李先生因工作需要長時間待在烈日下，喜歡以冰涼飲料來消暑解渴，多年來每天都要喝上兩杯半糖紅茶，再加上本身不均衡的飲食習慣，長期累積下來造成身體代謝異常，日前健康檢查後發現竟是糖尿病前期，讓他徹底覺悟，決定先戒除手搖飲，並搭配營養師指導，希望能與糖尿病和平共存。

一杯正常冰塊、甜度的750毫升珍珠奶茶，熱量就相當於一個便當，含糖量相當於13顆方糖。（資料照）

三餐加上手搖飲 熱量恐爆表

根據世界衛生組織（WHO）建議，每日糖攝取量不宜超過總熱量的10%，最好的情況是控制在5%以下，以成人每日飲食總熱量2000大卡為例，添加糖攝取不宜超過200大卡，1公克糖熱量4大卡計算，即為每日糖攝取應低於50公克（約10顆方糖）。

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亞洲大學附屬醫院營養科營養師劉彥均指出，一般民眾除了固定三餐之外，若是再喝一杯正常冰塊、甜度的750毫升珍珠奶茶，熱量就相當於一個便當（大約710大卡），含糖量相當於13顆方糖（大約66公克），都超出成人每日所需的攝取量，如果有人一天2杯以上，「那幾乎是爆量了」。

攝取過量糖份 易增心血管風險

劉彥均強調，攝取過量的糖不僅會加速老化、容易蛀牙、增加罹患癌症的風險，也容易造成胰島素阻抗、三酸甘油脂升高，促使血壓、血糖、血脂異常，提升罹患糖尿病以及心血管疾病的風險。

劉彥均營養師進一步表示，若在短時間內無法戒掉甜飲的味覺滿足感，建議盡量選擇糖份最低的微糖，另外挑選配料時也應該注意，像是黑糖熬煮的珍珠、蜜漬紅豆、砂糖調製的芋泥、蜂蜜蘆薈等，都可能在無形中增加糖份攝取量，若要減少多餘熱量可盡量選擇不加料。

糖危害不容小覷 無糖茶類替代多白開水為主

劉彥均營養師建議，不喜歡喝白開水則可以用無糖茶類來取代，茶中的兒茶素可以幫助身體抗氧化以及促進代謝，若是想喝奶茶，奶精當中含有反式脂肪，攝取過多容易造成心血管以及身體負擔，建議選擇無糖的鮮奶茶，或以無糖豆漿、牛奶、燕麥奶為基底的飲料，作為補充蛋白質的來源也不失為一項好選擇。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 吃飯必配手搖飲？當心「這些風險」暴增

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