健康醫療網》資深藝人巴戈胰臟癌病逝 醫：無聲癌王難察覺

有癌王之稱的「胰臟癌」好發於60歲以上的族群，在早期幾乎無症狀，所以難以察覺。

資深藝人巴戈於16日晚間驚傳因胰臟癌病逝，享壽67歲。有癌王之稱的「胰臟癌」好發於60歲以上的族群，在早期幾乎無症狀，所以難以察覺。北投健康管理醫院錢政平副院長指出胰臟癌的發生率相較於其他國人十大主要死亡癌症的發生率其實不高，但就是因不易察覺，等到有明顯症狀往往已發展至中晚期此時癌細胞往往已侵犯到鄰近組織或已轉移，後續治療也較棘手。

資深藝人巴戈於16日晚間驚傳因胰臟癌病逝，享壽67歲。（資料照）

腫瘤位置不同 影響判斷難度

錢政平醫師進一步說明胰臟外觀細長，像一條魚橫躺在胃後方，分為胰頭、胰頸、胰體、胰尾四個部分。若腫瘤位在胰臟頭部，容易阻塞總膽管致膽汁無法暢流到十二指腸，會有黃疸（皮膚和鞏膜變黃）、食慾不振等症狀，是胰臟癌好發也相對容易發現的部位。

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但胰臟癌若發生在胰尾，在臨床診斷上最具難度，此區的腫瘤幾乎不會造成症狀，會無聲無息進展，等到腫瘤影響到周邊組織器官或已造成腹腔轉移，可能才出現體重減輕、食慾不振、腹部不適的情況。

七大危險因子需留意 腹部超音波無法全面偵測

相關的風險因素包括吸菸、飲酒、肥胖、第二型糖尿病、慢性胰臟炎、胰臟癌家族史和特定基因疾病等，若健康檢查只靠腹部超音波檢查其實無法全面偵測胰臟是否有病變，建議可採用不具輻射線的磁振造影（MRI）可深入掃描全腹部，也才能一窺胰臟的全貌。也呼籲民眾不管面對哪種癌症應保持定期健康檢查，才能掌握早期診斷、及早把握治療的先機。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 資深藝人巴戈胰臟癌病逝 醫：無聲癌王難察覺

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