健康醫療網》吃B群恐增罹肺癌風險？ 營養師：有先決條件

現代人忙碌，不容易每日透過飲食補充足夠維生素，尤其生病期間，則可適量補充補充品，但不建議長期或高劑量的補充。

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你平時也有攝取B群的習慣嗎？許多人會透過攝取B群等營養補充品幫助補充體力，提振精神，不過近來網路上傳出一份研究，其中指出男性補充B群會提升40至50%的肺癌風險。衛生福利部南投醫院黃淑敏營養師指出，其實這份研究是來自於2017年臨床腫瘤期刊，主要發現若有抽菸又補充高劑量維生素B6和B12的民眾，才可能有增加肺癌風險。

每日攝取六大類食物 不怕缺乏維生素

不過何謂高劑量補充呢？根據第八版「國人膳食營養素參考攝取量」中建議，成年人50歲以上民眾每日維生素B6攝取量為1.5mg，B12則為2.4ug。黃淑敏營養師解釋，這個建議攝取量是指每日有吃到像豆魚蛋肉、蔬菜、五穀雜糧類、水果、油脂與堅果種子及乳製品等均衡飲食建議，只要每日皆有攝取到六大類食物，都能充分攝取足夠各種維生素。

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透過食物補充維生素 極少量就能維持生長

黃淑敏營養師說明，人體所需的維生素分為水溶性及脂溶性維生素，前者是指維生素C和B群，後者則是指維生素A、D、E、K，其中B群則包括維生素B1、B2、B3、B6 、B12、葉酸等，尤其除了維生素D以外，人體幾乎無法自行合成維生素，這時就須透過食物補充，且只需極少量，就可維持人體正常生長、調節生理機能等，還可幫助營養素及能量的代謝。

難透過飲食補充維生素 可適量補充品

現代人忙碌，不容易每日透過飲食補充足夠維生素，尤其生病期間，則可適量補充補充品，但不建議長期或高劑量的補充。黃淑敏營養師呼籲，此研究僅指出維生素B6、B12，並無研究其他的B群，加上抽菸本來就會埋下罹癌的危險因子，因此民眾不用過於擔心補充維生素會導致癌症的發生，不過想要補充維生素最好的方式還是來是天然食物較佳。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 吃B群恐增罹肺癌風險？ 營養師：有先決條件

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