健康醫療網》戒菸後身體反而更多問題？國健署闢謠！分享5招緩解「戒斷症狀」

衛生福利部國民健康署菸害防制組闢謠，呼籲民眾應戒菸避免菸害持續影響健康，並提供5招緩解戒斷症狀的方法，幫助戒菸民眾跨過戒斷症難關。

許多吸菸者想要戒菸，卻往往會因為戒菸後的「戒斷症狀」而打消念頭，甚至有民眾表示，戒菸後產生的問題反而比戒菸前還要多，吸菸要長期才有健康影響，但戒菸短期就會出現不適症狀，因此認為吸菸者戒菸後反而會有更多健康問題，所以不戒比較好。

民眾的想法正確嗎？衛生福利部國民健康署菸害防制組闢謠，呼籲民眾應戒菸避免菸害持續影響健康，並提供5招緩解戒斷症狀的方法，幫助戒菸民眾跨過戒斷症難關。

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什麼是「戒斷症狀」？ 是健康出現問題？

吸菸者停止吸菸後4－24 小時可能會出現身體不適的症狀，也就是所謂的「戒斷症狀」。國健署菸害防制組表示，戒斷症狀來自於尼古丁的長期使用，由於尼古丁會釋放多巴胺，使吸菸者感到放鬆、愉悅感，因此在停止吸菸後，吸菸者會希望攝入更多尼古丁來刺激多巴胺的產生。

吸菸者停止吸菸後4－24 小時可能會出現身體不適的症狀，也就是所謂的「戒斷症狀」。（https://www.freepik.com/）

因此，戒斷症狀並不是因為戒菸後健康產生問題而出現的症狀反應。尼古丁戒斷相關症狀包含煩躁、憤怒、焦慮不安、失眠、注意力不集中及食慾增加、變胖等。伴隨著戒斷症狀的影響，也會導致戒菸者產生頭痛（暈）、噁心、胸悶和喉嚨痛等情形。

雖然戒菸後的戒斷症狀常讓人感到相當不適，但國健署菸害防制組指出，症狀在大約戒菸後第3天達到高峰，並在接下來的3－4週內逐漸減弱。因此，戒斷症狀只是最開始需要跨過的難關而已，並不是長期影響。

戒斷症狀好痛苦 5招緩解方法學起來！

戒菸者若在停止吸菸後產生戒斷症狀，因而覺得相當不適時該怎麼辦？國健署菸害防制組參照國民健康署網站的「戒菸教戰手冊」，提供緩解戒斷症狀的5個方法，包含：

1. 塑造支持環境。如：加入拒菸之友會來建立支持網絡，並請親友協助提醒「自己戒菸中」。 2. 透過菸品替代物或方法、分散注意、自我提醒。如：咬胡蘿蔔條、芹菜條、小黃瓜，或是嚼口香糖、含薄荷糖等來抑制想抽菸的衝動。 3. 改變生活習慣。如：調整生活中與菸有關的行為與習慣，藉此轉移對菸有關的情緒連結。 4. 洗溫水澡、運動，轉移對菸癮的注意力，以保持輕鬆心情。 5. 多喝溫開水及湯，少吃動物性蛋白質或燥熱之油炸食物。最後，菸害防制組也提醒，國民健康署有約3,500家合約醫事機構可協助民眾戒菸，並可透過藥物及衛教支持幫助民眾克服戒菸過程中的生理戒斷症狀，也有免費戒菸專線0800-636363提供民眾諮詢服務。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 戒菸後身體反而更多問題？國健署闢謠！分享5招緩解「戒斷症狀」

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