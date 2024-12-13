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自由開講》黃國昌的挾怨報復?與台捷司法交流！

2024/12/13 13:30

◎周宜勳

日前看到台灣的黃國昌立委在立法院質詢時，指稱憲法法院大法官們，於去年出國去捷克考察時，預算變更目的地，把原先要去法國的預算移到捷克，考察九天只有三天有公務行程，事後的憲法法院報告內容空洞等。

民眾黨立委黃國昌質詢。 （記者羅沛德攝）民眾黨立委黃國昌質詢。 （記者羅沛德攝）

司法外交 台灣憲法法院首赴捷3個高等法院訪問

這個台灣憲法法院到捷克憲法法院的出國考察行程，可以說是司法外交上的一大突破。不僅是史上第一次台灣憲法法院到捷克三個高等法院訪問，介紹台灣的憲法改革給捷克的法學界；捷克最高法院更在大門口高掛中華民國國旗，與捷克國旗和歐盟國旗並列。

自由開講》黃國昌的挾怨報復?與台捷司法交流！去年7月時任司法院院長許宗力（左）拜會捷克最高法院，由院長安吉亞洛西（Petr Angyalossy，右）親自接待（中央社，駐捷克代表處科技組提供）

在這個官方正式參訪之後，捷克憲法法院今年也史上頭一次來台灣各級法院訪問，台灣數個法學院與捷克的法學院，也開始交換學生與開啟學者互訪。不管是實務界或學術界，台灣與捷克的法律專業交流都非常活絡。

捷克司法學界與政府單位 挺住中國刁難與壓力 

這個考察的背後推手是很多人，包括台灣駐捷克代表處，台灣各級法官和學者，與捷克的法學界人士，默默努力的結果。台灣的司法院長出國，因為受到中國的刁難，時常受到阻攔。捷克的Palacky大學法學院，憲法與最高和最高行政法院，還有上議院等全部挺身勇敢接待台灣的司法代表團，這是不管多少錢，都買不到的交流。

去年7月時任司法院院長許宗力（左）拜會捷克憲法法院，受到院長里杰特斯基（Pavel Rychetsky，右）的熱情接待。（中央社，駐捷克代表處科技組提供）去年7月時任司法院院長許宗力（左）拜會捷克憲法法院，受到院長里杰特斯基（Pavel Rychetsky，右）的熱情接待。（中央社，駐捷克代表處科技組提供）

筆者2022-2023年以美國傅爾布萊學者身分在捷克的Palacky大學教書，Palacky大學雖然並非位於首都，但堅持高度學術自由，極有骨氣，也是捷克第一個關閉孔子學院的大學。也因為Palacky大學的不畏強權，我有榮幸與同事們參與安排這個台灣與捷克的司法交流， 台灣憲法法院出訪時，我已經完成了美國傅爾布萊學者計畫，但為了幫忙憲法法院法官們與隨行法官們的捷克出訪，我自費了所有的相關費用，包括房租，旅資，隨行住宿。

還有一件有趣的軼事，在參訪時因為晚餐都要自理，我用手機找當地最便宜的餐廳，吃完之後，發現我們的憲法法院大法官訪團，在餐廳的另一頭吃飯。

台灣憲法法院到捷克的參訪費用絕對比一般的旅行團不僅是低，造成的效應也不是所謂考察報告就能夠涵蓋。在背後幫忙的人全部都是自掏腰包，只有一個簡單的夢想：能讓台灣的 法學 和司法改革站上國際舞台，驕傲地展現民主自由化的成果。

黃國昌還在時代力量的時候，台美鄉親都熱情接待他太太他小孩暑假來美國短住學英文，鄉親們讓他太太和小孩免費住宿，還接送他們。台美鄉親們，包括我，捐錢給時代力量沒有再少的，黃國昌過去受到這麼多支持，卻在與白色力量結合後，主導許多匪夷所思的法案，還將台捷司法上的創舉與突破，講成是浪費公帑和內容空洞的考察行程， 令人不禁懷疑他是否因為之前的法案被憲法法院宣告為違憲，而挾怨報復，公開羞辱憲法法院大法官並貶低台灣的法學國際交流。

（作者為台美學者，大學教授）

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