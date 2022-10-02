健康醫療網》守護肺部健康3大絕招 保護肺部好呼吸

過去曾吸過菸或正在吸菸或是有肺癌家族史的朋友，醫師都建議大家要做肺部低劑量電腦斷層（low dose CT, LDCT），提早發現肺部異常。

根據衛生福利部最新公佈2021年離世的十八萬國人中，與肺部疾病高度相關的死因，超過三萬人，相當於每六人中有一人，就是因肺部疾病離世。中山醫學大學附設醫院蔡明哲總院長表示，為了守護國人的健康，中山附醫即日起舉辦「健康三絕招，幸福來報到」活動，第一招：門診戒菸最有效。第二招：電腦斷層最安心。第三招：肺炎疫苗最保障。

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門診戒菸最有效 電腦斷層最安心

中山醫學大學附設醫院詹貴川副院長亦是心臟內科主治醫師分享，有一位31歲，剛生產六個月的年輕媽媽，因家人也吸菸的關係，14歲就開始吸菸，本身沒有慢性病史，身材瘦小，今年在照護寶寶時，突然覺得胸口劇烈疼痛，喘不過氣來到急診就醫後，被發現是供應心臟血液的重要血管右冠狀動脈百分之百阻塞引起急性心肌梗塞、心室心搏過速，有猝死危險，在第一時間進行電擊搶救，並緊急送入心導管室做氣球擴張術，及時挽回生命，並接受後續的戒菸治療，目前已成功戒菸。

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肺部低劑量電腦斷層 及早發現肺異常

曾吸菸或正在吸菸或是有肺癌家族史，建議要做肺部低劑量電腦斷層（low dose CT, LDCT），提早發現肺部異常。若是每天吸菸超過一包，菸齡超過30年以上，可符合國健署公費肺部低劑量電腦斷層檢查篩檢資格。胸腔外科陳志毅醫師建議，做公費肺部低劑量電腦斷層檢查篩檢，發現早期肺癌，已順利接受手術，早期接受治療。

肺炎疫苗最保障 獲得完整保護力

目前政府提供的公費23價肺炎鏈球菌疫苗主要是給年長者施打，公費13價肺炎鏈球菌疫苗，則是補助嬰幼兒。根據台灣疾病管制署（CDC）的建議，若未接種過肺炎鏈球菌疫苗，可先接種有免疫記憶的13價肺炎鏈球菌疫苗。間隔一年以上，再接種23價肺炎鏈球菌疫苗，二種都接種，可獲得最完整的保護力。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者林怡亭 守護肺部健康3大絕招 保護肺部好呼吸



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