健康醫療網》口腔內出現5跡象其中一項 小心口腔癌找上門！

若發現口內出現「破、斑、硬、突、腫」其中一項症狀，應盡快就醫，及早發現癌前病變，及早治療，才能阻斷癌症發生機會。

長期有喝酒、嚼檳榔、吸菸等習慣者可得多注意，小心埋下口腔癌的危險因子！根據衛生福利部108年死因統計，每年超過三千人死於口腔癌，其中又以中壯年族群為好發者，且和國人平均餘命80.9歲相比，口腔癌患者整整少了20年壽命。國民健康署王英偉署長表示，除了拒絕使用檳榔、菸品，定期做好口腔黏膜檢查，及注意口腔黏膜變化，也是預防口腔癌的關鍵。

多重不良習慣者 罹患癌症風險高於一般人

根據國民健康署分析106年的國民健康訪問調查，在17,470位18歲以上民眾中，嚼檳榔者7成有吸菸習慣，6成6長時間有喝酒，檳榔、菸、酒等習慣皆有者近5成。王英偉署長表示，近年研究指出，嚼檳榔者罹患上呼吸消化道癌症風險，較不嚼檳榔者之風險高5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，較無使用者罹患上呼吸消化道之風險更高達10.5倍，不可輕忽嚴重性。

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男子口腔出現白色斑塊 竟是口腔癌徵兆

臨床一名葉先生，因工作緣故嚼檳榔習慣超過20年，但其實嚼檳榔3至5年期間，只要吃到刺激食物口腔就會反覆出現破皮潰瘍，約10年後還陸續發現口腔內發現白色斑塊，嘴巴張不開等症狀，但因不以為意，以為只要戒除檳榔就會痊癒，沒想到後續臉頰腫起，且口腔出現異味趕緊就醫，確診為口腔癌第四期，所幸靠著意志力熬過艱難的治療與復健期，也讓他正視自己的健康。

拒絕檳榔且定期檢查 遠離口腔癌找上門

根據國民健康署追蹤至106年發生第2個原發癌症之情形，男性癌症病患中，口腔癌患者發生第2個原發癌症之風險是其他非口腔癌症患者的1.9倍，其發生之第二個癌症比率為21%；國民健康署提醒，除了拒絕檳榔，定期檢查，若發現口內出現「破、斑、硬、突、腫」其中一項症狀，應盡快就醫，及早發現癌前病變，及早治療，才能阻斷癌症發生機會。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者曾正豪 口腔內出現5跡象其中一項 小心口腔癌找上門！

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