健康醫療網》指揮中心解編疫情再起怎麼辦？醫療量能、口罩等5大應變措施一次看！

指揮中心解編後，衛福部防疫團隊和專家小組仍會持續整備應變，密切監視疫情變化。莊人祥表示，這部分改由衛福部來負責，如果有需要跨部會聯繫的話，衛福部也會召開相關會議。

指揮中心解編疫情再起怎麼辦？醫療量能、口罩等5大應變措施一次看！（https://www.freepik.com/）

5月1日起COVID-19防疫降階，中央流行疫情指揮中心也將解編，外界相當關心，如果之後疫情再起該怎麼辦？指揮中心社區應變組組長莊人祥表示，衛福部會成立聯繫會報執行相關的應變措施。

而相關應變計畫，莊人祥也依醫療量能、口罩、快篩等5大重點一一說明，如果疫情再起民眾恐慌性搶購防疫物資時，也有相對應的應變措施。

請繼續往下閱讀...

醫療量能 專責病房、檢疫所分2階段啟動

指揮中心解編後，衛福部防疫團隊和專家小組仍會持續整備應變，密切監視疫情變化。莊人祥表示，這部分改由衛福部來負責，如果有需要跨部會聯繫的話，衛福部也會召開相關會議。

另外，如果有住院率或重症率增加或出現高威脅變異株時，也會即時啟動跨單位應變。莊人祥指出，如果有需要啟動專責病房跟集中檢疫所的話，也會快速的啟動。

在「醫療量能」的部分，專責病房第一階段會啟動500床以上的醫院內，3%的急性病床數，約1,850床作為專責病房；第二階段會啟動5%，大約3,070床。

而集中防疫所應變措施也會分2階段啟動。莊人祥說明，第一階段會啟動國防部10個檢疫所，大概是1,500間，第二階段則是針對公部門相關住宿場所，共21處，大概有2,000間左右。

口罩、快篩防疫物資 2階段緊急應變

而因應疫情變化，防疫物資需要快速釋出時，莊人祥表示，這也都會根據手上的庫存來進行階段性的釋出。

「醫用口罩」目前庫存約有2.76億片，每個人平均約有10片左右，而國內廠商一天大約可生產1,200萬片。莊人祥提到，如果有緊急需求，第一階段將會把庫存緊急釋出因應緊急的民生醫療防疫需求，可提供每人5－10片。

第二階段，會提高國內產能至每天3,000萬片，並進行緊急採購。

「快篩」目前庫存約有6,079萬劑，每人平均約有3劑左右，而國內的產量目前一天約可產20萬劑。莊人祥表示，如果有緊急需求，第一階段會釋出現有庫存，第二階段則是提高國內產能到65萬劑，必要時會啟動專案進口，一個月內可以進口約2,500萬劑。

疫苗、抗病毒藥物 庫存充足、可再叫貨

至於「疫苗」的部分。目前，各類型疫苗現有庫存總計約有579萬劑，莊人祥指出，未來NOVAVAX還有大概96萬劑的疫苗，莫德納可以再叫貨大概1,500萬劑的次世代疫苗，並可提供最新疫苗株的疫苗，下單後可於2－3週內到貨，到貨量至少有200萬劑。

而「抗病毒藥物」目前庫存量至少有9個月以上。莊人祥表示，瑞德西韋的部分還有大概7萬份跟開口合約4萬份，倍拉維的部分也有現貨10萬跟開口合約20萬人份，莫納皮拉韋則還有現貨10萬跟開口合約10萬人份，下訂單之後交貨期程大概是2個月。

若恐慌性搶購物資 有哪些應變措施？

如果疫情引發民眾恐慌性搶購防疫物資、藥物時，將會採取哪些應變措施？莊人祥表示，如果說自由市場有產生恐慌性搶購，導致防疫物資、藥物供需失衡的現象，將會啟動實名制進行販售。

最後，莊人祥也強調，後續仍會依各項目的庫存量及效期，進行屆效處理以及滾動式的檢討，確保防疫物資的品質，並保障民眾健康。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 指揮中心解編疫情再起怎麼辦？醫療量能、口罩等5大應變措施一次看！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法