健康醫療網》流感好發季未過！新增2例重症、2例死亡 疾管署籲勿輕忽流感威脅！

目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，疾管署呼籲，民眾勿輕忽流感威脅，務必勤洗手、戴口罩，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否有呼吸困難、發紺（缺氧）等危險徵兆。

根據疾病管制署統計，上週新增2例流感重症、2例死亡個案，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動。

雖然COVID-19疫情趨緩，口罩配戴政策鬆綁，民眾除醫療院所、大眾運輸等指定場所仍應配戴口罩外，其餘場所皆可拿下口罩，但社區中仍有許多呼吸道傳染性疾病正在流行中。疾管署提醒，民眾應多加注意。

請繼續往下閱讀...

根據疾病管制署統計，上週新增2例流感重症、2例死亡個案，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動。（https://www.freepik.com/）

流感2例重症、2例死亡 均未接種疫苗

疾病管制署於3月21日表示，上週新增2例流感併發重症病例，1例為A型H3N2，1例為A未分型，均為60多歲男性，具慢性肺病等病史，均未接種本季流感疫苗，發病日介於今年3月14日至3月19日。

另外，上週也新增2例死亡病例，年齡為50多歲及80多歲，均未接種本季流感疫苗，具糖尿病及神經肌肉疾病等慢性病史，因呼吸衰竭等因素於3月中旬不幸病逝。

自去（2022）年10月1日至今（2023）年3月20日，本流感季重症病例累計64例，其中以A型H3N2最多（52例），其次為A型H1N1（6例）。重症個案多為65歲以上長者、未接種流感疫苗、具慢性病史民眾。

其中，共累積13例死亡個案，11例H3N2、1例H1N1、1例B型，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

呼吸道疾病好發季未過！ 流感以H3N2感染最多

疾病管制署指出，上週門急診類流感就診人次47,009人次，近期趨勢持平，近4週合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒仍持續於社區活動。

目前仍為流感等呼吸道疾病好發季節，疾管署呼籲，民眾勿輕忽流感威脅，務必勤洗手、戴口罩，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否有呼吸困難、發紺（缺氧）等危險徵兆，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等高危險群，應特別留意自身健康狀況。

目前，公費流感抗病毒藥劑使用對象包含孕婦（經評估需及時用藥者）、未滿 5 歲及 65 歲以上之類流感患者、具重大傷病、免疫不全（含使用免疫抑制劑者）或流感高風險慢性疾病之類流感患者、有類流感症狀且周遭有類流感發病者等。

疾管署提醒，醫師若遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 流感好發季未過！新增2例重症、2例死亡 疾管署籲勿輕忽流感威脅！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法