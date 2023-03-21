健康醫療網》3／20起輕症免隔上路 確診怎麼辦？就醫、開藥、請假規定一次看！

為讓民眾更清楚輕症就醫、開立藥物、請假等建議與規定，指揮中心發言人羅一鈞於疫情記者會中一一說明。

3月20日起（以採檢日為準），COVID-19輕症或無症狀確診者，不需通報也不需隔離，建議採「0+n自主健康管理」，並取消視訊看診，民眾若有就醫需求將採實體看診，但許多民眾對於看診、就醫等規定還是有許多疑惑。

為讓民眾更清楚輕症就醫、開立藥物、請假等建議與規定，指揮中心發言人羅一鈞於疫情記者會中一一說明。《健康醫療網》也整理相關規定，幫助民眾了解3月20日新制上路後，確診該怎麼做。

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指揮中心發言人羅一鈞。（資料照，指揮中心提供）

第一步：確診要就醫？ 先看有無「警示症狀」

民眾若有COVID-19相關症狀（包括發燒、呼吸道症狀等）且快篩陽性，可先檢視自己是否有以下警示症狀，若有警示症狀應立即就醫：

♦ 喘或呼吸困難

♦ 持續胸痛或胸悶

♦ 意識不清

♦ 皮膚、嘴唇或指甲床發青

♦ 無法進食、喝水或服藥

♦ 過去24小時無尿或尿量顯著減少

♦ 收縮壓<90mmHg

♦ 心跳>100次/分鐘（無發燒之情形下）

若沒有警示症狀，建議在家休息 ，避免非必要的外出，若需外出應配戴口罩，並避免出入人潮擁擠場所，如果這期間有出現其餘症狀或症狀惡化可視需要就醫治療。

而兒童確診最怕有腦炎的風險，指揮中心建議若是出現以下症狀，應「立即」送醫：

♦ 抽搐

♦ 意識不佳或持續昏睡

♦ 呼吸困難或有胸凹現象

♦ 唇色發白或發紫

♦ 血氧飽和度低於94%

♦ 肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗

♦ 發燒體溫高於41度

♦ 肌躍型抽搐

♦ 步態不穩

若有以下症狀，則建議「盡速」就醫：

♦ 發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗

♦ 退燒後持續活動力不佳

♦ 退燒後持續呼吸急促/喘或胸悶、胸痛

♦ 持續性嘔吐、頭痛或腹痛

♦ 超過12小時未進食或未解尿

第二步：檢視重症風險因子 開立藥物

而3月20日後公費口服抗病毒藥物、清冠一號仍可經由醫師評估開立，指揮中心建議輕症確診者也因檢視自己是否有以下COVID-19重症風險因子：

♦ 65歲以上

♦ 具慢性病（氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30、影響免疫功能之疾病）

♦ 孕婦、產婦（產後6週內）

民眾若有重症風險因子，應盡速就醫由醫師評估開立口服抗病毒藥物。

羅一鈞指出，只要民眾自持家用快篩陽性檢驗結果，而且病歷上有記載重症風險因子就可以開立口服抗病毒藥物，而公費清冠一號也一樣，快篩陽性並符合公費適用對象，病歷記載重症風險因子或中醫急迫病勢等條件就可以開立。

常見問題一：確診如何就醫看診？

3月20日起，除了山地、離島、偏遠地區、長照住宿型機構等，仍可沿用視訊診療外，一般民眾皆採「實體就醫」。

由於新制上路後，沒有居家隔離的限制，民眾外出不須要特別經過同意，可以照一般常規方式前往醫療院所就醫看診，若有緊急狀況，也可撥打119叫救護車前往醫院，或由親友接送、自行前往就醫。

不過，羅一鈞表示，雖然可以外出就醫，但還是建議民眾配戴口罩，並避免搭乘大眾交通運輸工具，以降低傳染風險。

常見問題二：病假該怎麼請？

病假以快篩陽性當天為第0天計算，隔日開始5天內指揮中心建議可請病假在家休息，民眾可依以下身分對應適用假別，了解相關請假規定：

♦ 軍職人員：適用假別「病假」，第0日以及5日內病假，無不利處分。

♦ 公務人員：適用假別「病假」，第0日以及5日內病假不列入年度病假日數計算、考績等次考量，建議可採居家辦公。

♦ 教師：建議不要到校上班上課，適用假別「病假」，第0日以及5日內病假不列入學年度病假日數計算、成績考核等考量，若無法居家辦公或線上教學，其所遺留課務由學校協助排代並支付鐘點費

♦ 學生：建議不要到校上班上課，適用假別「病假」，第0日以及5日內病假不列入出缺席紀錄

♦ 學生家長：可請防疫照顧假

♦ 勞工：適用假別「普通傷病假」，第0日以及5日內病假不得扣發全勤獎金

♦ 醫療照護人員：第0日以及5日內不建議上班，由機構訂定支持性給假政策（公立醫院比照上述公務人員規定，私立醫院比照上述勞工規定）

羅一鈞表示，建議各單位都採以快篩陽性證明為請假依據，讓民眾不須再特別跑到醫療院所開立診斷書。

此外，指揮中心強調，以上指引都屬於建議性質，非強制性質、無處罰或罰則規定。以師生為例，若確診仍到校上課，不會有處分、罰則，但仍建議請假在家中休息5天。

而關於醫療照護人員，羅一鈞補充，5日內若家用快篩陰性，可提前返回工作岡位，如果是醫療照顧機構評估陽性醫護人員一定要回去上班的話，需取得該醫護人員同意。

另外，他也建議要調整工作內容，不直接第一線照顧病人或以照顧同樣屬於COVID-19陽性病人為原則，以免造成醫護人員健康上的影響，或影響職場或病房中照護上的安全。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 3／20起輕症免隔上路 確診怎麼辦？就醫、開藥、請假規定一次看！

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