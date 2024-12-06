自由開講》新竹市：黃國昌的終局之戰

◎ 李妍慧

「黃國昌到新竹選市長，你覺得如何？」從媒體開始點火的話題，最近成功炒熱話題聲量，變成地方政治圈熱議的題目。

距離2026還有兩年，政治新聞淡的無聊，當然要想點題目來做，只要有收視率就好。我知道媒體的動機。

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民眾黨立院總召黃國昌日前表態，如果黨有需要，不排除參選2026年新竹市長選舉。（記者塗建榮攝）

黃國昌自己說立委只做兩年一定辭職，如果他守信用的話，辭職之後選市長，的確是無縫接軌，剛剛好。

ＫＭＴ基層在新聞炒了幾天後終於恐龍腦似的反應過來，喊出「新竹市沒有黃國昌的空間」。堂堂新竹市議會第一大黨，實力堅強，卻是上次藍白合最大苦主，莫名交出市長寶座。眼看新竹市快要變成黨中央慣性交換出去的籌碼，上次選前一個月，這次卻是離選舉還有兩年就光明正大的叫牌，真是情何以堪啊～

成也黃國昌、敗也黃國昌。身兼創黨主席跟時力終結者雙重角色，國蔥空降新竹讓新竹時力咬牙切齒，開嗆「絕對派人奉陪到底」，一副玉石俱焚、勢不兩立的架勢。別忘了新竹可是當初時代力量全國實力最堅強的區域，新竹眾多的時力粉眼睜睜看著國蔥出走叛逃把時力弄垮，一夕昌粉變昌黑，這種人新竹市最多。

民眾黨的反應很曖昧，明明應該是藍白合得利者，代理市長邱臣遠卻說「希望高虹安市長早日回來」，民眾黨議員說「黃國昌比較適合國會」。借殼上市的國蔥，不得民心（民眾黨的心），新竹民眾黨檯面上無法反對，只能寄望天邊的彩虹。

至於民進黨，態度自然是最清楚的，不管誰來都是力拼到底，沒什麼好說的。柯建銘總召大本營的新竹市，早就視國蔥為頭號戰犯，仇恨值最高。屆時民進黨同仇敵愾團結一致的力量，也將是史上最高。

少見的奇葩候選人，凝聚藍白黃綠四黨，態度口徑一致劍指國蔥！人未到聲先到，遍地倒蔥聲，黃國昌的威力果然不同凡響！

究竟是高明的捧殺，還是新竹市會成為黃國昌終局之戰的戰場？

混雜著中央的圖謀心計跟地方的磨刀霍霍，風雲將再起，這場戲還有的好看！

（作者為民進黨中執委、曾任五屆新竹市議員）

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