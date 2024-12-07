自由開講》羅智強哪裡來的臉提戒嚴

◎ 林蘊晟

12月3日深夜南韓總統尹錫悅召開記者會宣布戒嚴，羅智強在臉書發文「南韓宣布戒嚴，藉口是在野癱瘓政府要剷除親朝勢力。聽起來，好熟悉」。

南韓總統尹錫悅召開記者會宣布戒嚴，羅智強在臉書發文「南韓宣布戒嚴，藉口是在野癱瘓政府要剷除親朝勢力。聽起來，好熟悉」。（圖擷取自羅智強臉書）

確實好熟悉，過去中國國民黨在台灣施行了長達38年的戒嚴，藉口就是中共、黨外、台獨的三合一敵人要癱瘓政府。

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中國國民黨政權在時間世界第二長的戒嚴下，迫害、殺戮了無數社會菁英與殷實良民，數十年間破壞台灣社會的經濟與文化生產力，直接與間接造成大量無辜百姓受害。

中國國民黨是唯一曾在台灣宣布戒嚴的政黨，身為中國國民黨立法委員的羅智強如果對戒嚴有稍微那麼一些反對，就應該從自身做起，帶頭對國民黨實施的戒嚴向受害者遺族，以及台灣社會大眾謝罪。

過去拿反共藉口迫害平民百姓，包含羅智強在內的國民黨上上下下現在卻反過來不知羞恥地舔共。

帶路中國統戰團、台商洗白拿中國資金選舉、擋軍購擋潛艦國造削弱國家安全，置2300萬台灣人民生命財產於險境。

這一屆立委任期，藍白兩黨聯手通過國會違憲擴權案，妄圖透過法律案達成實質政變，被大法官阻止後不思檢討，奪權失敗下一步改成搶錢。財劃法修惡再從國家預算搬走6000億元當成地方政府預算外金流，結果必然淪落為國家破產而地方貪腐，國民血稅流入地方派系黑道口袋。

各式社會福利、國防治安、教育科學、運動員培養，乃至TPASS通勤月票補助財源都被國民黨掠奪，犧牲市井小民的生活來豐厚國民黨人荷包。

藍白兩黨聯手欲將財劃法修惡，從國家預算搬走6000億元當成地方政府預算外金流，結果必然淪落為國家破產而地方貪腐，國民血稅流入地方派系黑道口袋。（資料照）

國民黨豪奪6000億元稅金仍不滿足，還要再退回年金改革，維護國民黨票桶退休老人每天無所事事就進帳豐厚地流油，不顧軍公教年金舊制馬上要破產，讓黨國老人吸盡年輕一代軍公教人員的血汗。

貪婪掠奪將國家逼近破產，癱瘓政府施政，親共叛國，遇到中國就投降下跪，正是國民黨（與小弟民眾黨）現在進行式，真的好熟悉。

2300萬台灣人民有目共睹，羅智強哪裡來的臉發酸文影射？

（作者為上班族）

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