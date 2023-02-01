健康醫療網》各國防疫鬆綁一次看！台灣將跟進？王必勝：口罩鬆綁本週公布

1月30日WHO發表聲明表示，仍維持現有PHEIC的警戒等級，但在疫情相對趨緩的情況下，各國皆陸續宣布鬆綁政策。

COVID-19疫情已持續四年之久，民眾陸續接種疫苗獲得保護力，再加上目前傳播感染多以Omicron病毒株為主，重症發生率相較過去減少許多，全球走向「與病毒共存」。

近日，日本、韓國、香港等地陸續宣布放寬防疫政策，台灣是否也會跟進調整相關措施？指揮中心指揮官王必勝表示，國內5大防疫鬆綁政策已進入實質討論，未來會陸續公布、實施，其中第二階段口罩鬆綁措施，本週就會公布相關細節。

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近日，日本、韓國、香港等地陸續宣布放寬防疫政策，台灣是否也會跟進調整相關措施？王必勝：口罩鬆綁本週公布。

韓國室內免戴罩 全球也陸續宣布鬆綁

相較過去，全球COVID-19疫情較為趨緩，世界衛生組織（WHO）近日也針對新冠肺炎疫情召開第14次會議，討論是否解除「國際關注公衛緊急事件（PHEIC）」。雖然，在1月30日WHO發表聲明表示，仍維持現有PHEIC的警戒等級，但在疫情相對趨緩的情況下，各國皆陸續宣布鬆綁政策。

近日，韓國便宣布，1月30日開始取消室室內口罩令，除大眾交通、醫療機構等感染高風險場所外，室內場所包含校園、餐廳、酒吧、健身房等地，民眾不再強制要求配戴口罩。而日本也確定將在5月8日取消室內口罩令，並將下調COVID-19的防疫等級，未來新冠病毒在日本將與流感等常見傳染病等級相同。

此外，中國確診數雖然持續攀升，但日前便已宣布1月8日開始確診者不再需要隔離。香港也在中國放寬防疫後跟進鬆綁，1月30日開始取消確診隔離相關措施，不過仍維持口罩強制令。

國內5防疫鬆綁已進入討論 室內脫罩有譜？

COVID-19防疫鬆綁、降級已成為全球趨勢，台灣目前僅解除戶外口罩令，對於室內口罩、確診隔離、改類降級等防疫政策未再進一步鬆綁，未來是否會跟進各國，放寬防疫措施？

1月30日王必勝在記者會中說明，關於國內防疫措施調整方向，第一，先由口罩第二階段鬆綁開始著手；第二，會討論入境0+7自主防疫、中國入境唾液篩檢等邊境措施是否要調整；第三，確診者隔離政策也可能會做調整；第四，確診者通報定義改變，第五，將COVID-19由第五類改為第四類。

他透漏，這5大防疫措施目前都已經進入實質討論，後續會根據國內外疫情發展，並參考WHO、各國相關政策做變化，現在各國防疫規定根據自己國內的情況而有不同的作法，指揮中心會列入參考陸續實施開放，口罩、邊境防疫措施會比較早進行放寬，這週便會公布第二階段口罩鬆綁相關措施。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 各國防疫鬆綁一次看！台灣將跟進？王必勝：口罩鬆綁本週公布

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