健康醫療網》中國入境陽性率連2日不到1成 唾液PCR可停止？王必勝有最新回應

指揮中心指揮官王必勝表示，中國入境唾液PCR還是會持續到1月31日，因為入境PCR的目的是監測新變異株的出現，31日之後是否要繼續實施會再做討論。

自1月1日起，台灣針對中國入境旅客進行唾液PCR篩檢。根據指揮中心資料顯示，中國入境來台旅客採檢的陽性率持續下降，近兩日陽性率更不到1成。中國來台旅客入境唾液篩檢還要持續進行嗎？

指揮中心指揮官王必勝表示，中國入境唾液PCR還是會持續到1月31日，因為入境PCR的目的是監測新變異株的出現，31日之後是否要繼續實施會再做討論。

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（指揮中心提供）

中國入境變異株 仍以BA.5、BF.7為主

中國防疫措施快速解封，疫情嚴峻又將迎來春節假期。指揮中心規定，自112年1月1日至1月31日（表定航班抵臺日），搭乘自中國4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來臺旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體，進行PCR檢測。

指揮中心今（16）日公布1月14日中國入境來台旅客採檢情形。桃園機場、松山機場共有2331人入境，其中有221人陽性，陽性率為9.5%。而金馬春節交通專案入境旅客，金門水頭碼頭共有77人入境，其中有3人陽性，陽性率為3.9%。

指揮官王必勝表示，從變異株基因定序檢測結果來看，61.8%的中國入境確診旅客為BA.5，36.9%為BF.7，另外有2例為BQ.1，佔比較少，目前檢出的病毒株仍以BA.5、BF.7為主，這與國內流行的病毒株相差不大，也沒有發現新的變異株。

陽性率連2日低於1成 唾液PCR還要持續？

根據指揮中心的資料顯示，1月1日至1月14日中國入境來台旅客唾液PCR陽性率逐漸下降，從16.9%下降至9.3%，且1月13日、1月14日連兩日陽性率都不到1成，中國來台旅客入境唾液篩檢還要持續進行到1月31日嗎？

指揮官王必勝表示，中國來台入境旅客唾液PCR的主要目的是監測有沒有新的變異株，因為中國感染人數比較多，雖然不一定會產生新變異株，但機會比較高，因此指揮中心才決定藉此做監測。

王必勝強調，機場唾液PCR對於旅客干擾其實很小，為了監測，唾液PCR還是會持續到1月31日。而1月31日之後是否會持續進行唾液PCR？他表示，快過完年的時候指揮中心會再做檢討，評估需不需要再繼續實施。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者吳儀文 中國入境陽性率連2日不到1成 唾液PCR可停止？王必勝有最新回應

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