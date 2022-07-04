健康醫療網》大量中國品牌手術用醫療器材侵臺 近9成5民眾竟渾然不覺

民眾繳了健保費，卻可能在不知情下使用到缺乏信心的中牌醫材，政府作為許可證許可證發放與健保管理單位，應確實做好守門員的角色，確保品質精良且受台灣民眾信任的醫材品牌能夠持續留在臺灣醫療市場。

隨中國品牌產品大舉進入臺灣市場，來自中國的醫療器材也隨之流入臺灣。根據調查顯示，近8成民眾對中國品牌有負面印象，而在這群人中，只有5.4%知道臺灣手術用醫療器材包含中國品牌。由此可見，中國對於臺灣醫療環境的影響，民眾未能察覺。

近8成民眾對中國品牌印象差 9成5不知中國醫材進口值連破新高

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市調公司波仕特22日公布「臺灣民眾醫療器材來源認知現況調查」，有9成5的民眾購買日常用品時，曾注意產品來源地。調查結果進一步顯示，在特別注意產品來源地的民眾中，近8成對中國品牌持有負面印象，包含品質管理不佳、安全性有疑慮、做工粗糙及容易壞。相較於歐美、日韓品牌，民眾對於中國品牌仍抱持較高的不信任態度。

根據工業技術研究院2021年《醫療器材展業年鑑》指出，臺灣從中國進口的醫療器材進口值連年上升，2020年的進口值更是逼近百億新台幣。然而，調查結果顯示，近9成5民眾不知道臺灣醫材進口來源包含中國，對中國醫材品牌不信任的民眾，即使生活購物中處處留意、擔憂，但對於攸關性命的手術用醫材，也存在中國品牌卻渾然不知（僅5.4%知道）。

隨中國品牌產品大舉進入臺灣市場，來自中國的醫療器材也隨之流入臺灣。（https://www.freepik.com/）

價量調查制度 恐讓臺人剩中國牌手術用醫材可用？

中國品牌手術用醫材憑藉著彈性價格大舉進入臺灣醫療環境。加上健保給付是以「同功能、同價格」為給付原則，中國品牌醫材相較歐美、日本品牌價格上更有調整空間，更能因應健保給付額的變化。

而健保的給付調整標準來自於健保制度中固定進行的「價量調查」，價量調查每次將計算全台各大醫院購買該手術用醫材的費用平均，並以此平均費用作為下次給付標準。因此，大量中國醫材將使得健保給付手術用醫材的費用逐年持續被拉低，長久下來，可能導致來自歐美、日本的相同功能手術用醫材品牌因無法承擔虧損，進而退出臺灣。

造成醫療環境劣幣逐良幣 價量調查制度仍有改善空間

調查結果顯示，在了解價量調查制度後，民眾對此制度是否合理看法兩極。有近5成的民眾認為價量調查不合理，擔心制度恐降低健保給付醫材的品質保障，或造成現有品牌退出臺灣市場，認為應該讓醫材恢復市場機制。然而，也有超過半數的民眾認為價量調查制度合理，認為因健保逐年虧損，價量調查的制度立意良好，但這群民眾中，卻有高達9成對中牌醫材沒有信心，也有近8成臺灣民眾擔心因制度，導致未來能選擇的醫材品牌受限。

民眾繳了健保費，卻可能在不知情下使用到缺乏信心的中牌醫材，政府作為許可證許可證發放與健保管理單位，應確實做好守門員的角色，確保品質精良且受台灣民眾信任的醫材品牌能夠持續留在臺灣醫療市場。此外，呼籲民眾手術前可主動詢問醫師醫材來源國以保障自身權益，同時避免劣幣驅逐良幣的現象發生，讓台灣未來陷入只剩中國牌用醫材可用的狀況。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 大量中國品牌手術用醫療器材侵臺 近9成5民眾竟渾然不覺

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